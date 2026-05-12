Uno de los trenes más altos del mundo está en un país de América Latina: viaja a más de 4.000 metros de altura

Uno de los recorridos ferroviarios más impresionantes del mundo, el Tren a las Nubes, se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en Argentina. | Foto: Sindicato La Fraternidad

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A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, uno de los recorridos ferroviarios más impresionantes del planeta atraviesa montañas, quebradas y paisajes extremos que parecen tocar las nubes. El trayecto, considerado una de las mayores obras de ingeniería ferroviaria de América Latina, se convirtió en un atractivo turístico reconocido internacionalmente por su altura y por las complejas estructuras construidas en plena cordillera.

Con puentes metálicos, curvas pronunciadas y caminos que serpentean entre montañas áridas, este histórico ferrocarril ofrece una experiencia única en la puna andina. El viaje combina naturaleza, historia y tecnología ferroviaria en un entorno dominado por cerros rojizos, aire seco y extensas planicies ubicadas en una de las regiones más elevadas del continente.

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¿En qué país está uno de los trenes más altos de América Latina?

El famoso Tren a las Nubes se encuentra en Argentina y recorre parte de la provincia de Salta, en el noroeste del país. El servicio turístico conecta la localidad de San Antonio de los Cobres con el viaducto La Polvorilla, una gigantesca estructura metálica situada a 4.220 m de altura sobre el nivel del mar.

El recorrido es considerado uno de los más altos del mundo y atraviesa algunos de los paisajes más extremos de Sudamérica. Durante el trayecto, los pasajeros observan formaciones rocosas, montañas de colores y extensas llanuras de altura características de la puna andina. Actualmente, la experiencia turística combina viajes por carretera y tramos ferroviarios que permiten apreciar la magnitud de esta obra histórica.

Historia del Tren a las Nubes

Comenzó a finales del siglo XIX, cuando el gobierno argentino impulsó un proyecto ferroviario para conectar el noroeste del país con Chile a través de la cordillera de los Andes. El plan tomó fuerza en 1921 bajo la dirección del ingeniero estadounidense Richard Maury, quien diseñó un innovador sistema para superar las fuertes pendientes sin utilizar cremalleras ni mecanismos especiales.

La construcción demandó casi 30 años de trabajo debido a las difíciles condiciones geográficas y climáticas de la región. Uno de los puntos más emblemáticos del recorrido es el viaducto La Polvorilla, una estructura de acero de 224 metros de largo y 63 metros de alto inaugurada en 1939.