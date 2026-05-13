Keiko realiza campaña en Piura y Roberto Sánchez no sale de Lima a puertas de oficializarse la segunda vuelta

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A pocas horas de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluya el conteo de votos y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados oficiales y a los candidatos que disputarán la segunda vuelta, los aspirantes presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) realizan diversas actividades de campaña.

Desde Morropón, Piura, Fujimori se juntó con un grupo de artesanos que le expusieron sus necesidades y le hicieron pedidos en caso de que llegue a la Presidencia. Anteriormente, estuvo en Tambo Grande, localidad en la que se reunió con agricultores y productores de frutas.

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Durante su intervención, la lideresa fujimorista intentó deslindar de los últimos presidentes, a los que calificó como "candidatos mentirosos", y afirmó que "en los últimos 25 años ha gobernado el antifujimorismo". Esta última declaración la dio a pesar de que su partido consiguió más de 70 congresistas en 2016 y contó con más de 20 parlamentarios en 2021. En ese periodo, Fuerza Popular apoyó las denominadas leyes que prescriben delitos de lesa humanidad, la Ley de Amnistía y otras normas que dificultan, según expertos, la lucha contra la delincuencia.

"Durante muchos años hemos pasado a escuchar a tantos candidatos mentirosos que luego se convertían en presidentes y les daba amnesia, se olvidaban de sus promesas, se olvidaban de su pueblo y miren dónde están. Yo no he sido presidenta todavía; durante los últimos años ha gobernado el antifujimorismo, ¿y qué han hecho en estos años?", dijo.

Precisamente, en el departamento del norte, la candidata naranja ganó con 28,018% (245.377 votos), seguida por Sánchez con 11,407% (99.901 votos). El equipo de prensa fujimorista indicó que Keiko estará en el norte hasta el fin de semana, cuando retorne a Lima.

Respecto a Roberto Sánchez, su prensa aseguró que no cuenta con ninguna actividad programada para este miércoles 13 de mayo ni para los próximos días. En sus últimas declaraciones a la prensa, el candidato de JP se refirió a la investigación que la Fiscalía sigue en su contra por una presunta falsa declaración ante la ONPE sobre los aportes en campaña.

Sánchez aseguró que acude a todas las citaciones que le hace el Poder Judicial y que estará presente el 27 en la audiencia que podría enviarlo a juicio oral.

"Lo que continúa es el delito supuesto de falsa declaración. Yo he rechazado eso y, como corresponde, es una investigación de 5 o 6 años. ¿Y qué he hecho? Ir a todas las diligencias que corresponden, no tengo por qué correrme, siempre doy la cara y siempre he ido. El control de acusación se está retomando y yo esperaré a apelar a todo lo que procede para decir que eso no corresponde", mencionó.

Conteo de la ONPE

Con el 99,947% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los candidatos que, hasta el momento, asegurarían su pase a la segunda vuelta son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En el primer lugar figura Fujimori con 17,178% de los votos válidos (2.876.058 votos), seguida por Sánchez con 12,024% (2.013.041 votos). En tercer lugar aparece Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,908% (1.993.664 votos).

Hasta el cierre de este reporte, la diferencia entre el candidato de Juntos por el Perú y López Aliaga es de 19.377 votos. Sin embargo, aún quedan 49 actas por procesar. Considerando que cada acta puede registrar como máximo 300 votos, el total de votos pendientes asciende a 14.700.

Bajo ese escenario, matemáticamente, los votos restantes no serían suficientes para que el exalcalde de Lima supere a Sánchez y acceda a la segunda vuelta.

Esas 49 actas se ubican en diferentes departamentos: Piura (33), Cajamarca (8), Apurímac (4), Madre de Dios (3) e Ica (1). En 3 de esas regiones gana Sánchez por amplia mayoría, mientras que en las otras dos ganó Fujimori. López Aliaga no aparece dentro de los tres primeros lugares en esos conteos.

Es más, en Lima, donde gana López Aliaga, el conteo de votos ya culminó. En tanto, Fujimori, al ser consultada sobre si podría saludar a Sánchez, quien sería su contrincante en segunda vuelta, indicó que esperará hasta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones.