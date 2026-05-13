Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

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El secretario general del partido Primero La Gente, Marco Zevallos, en diálogo con La República, confirmó un desacuerdo entre la organización política y su excandidata presidencial, Marisol Pérez Tello, respecto a la postura frente a la segunda vuelta. Mientras que el partido ha decidido otorgar un “apoyo crítico” a la candidatura de Roberto Sánchez, Pérez Tello ha manifestado su intención de emitir un voto viciado.

"Lamentamos que en esta decisión no nos acompañe nuestra excandidata presidencial, Marisol Pérez Tello, porque tenemos el mayor de los respetos y agradecimiento por su desempeño en la candidatura, pero en este punto disentimos", señaló.

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El dirigente detalló que la decisión de apoyar a Juntos por el Perú fue respaldada por casi la totalidad de las bases a nivel nacional. Zevallos sostuvo que el partido no puede ser neutral frente a la crisis política en el país.

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“Estamos cansados del nivel de inestabilidad, en el cual fundamentalmente el congreso nos ha colocado. (…) Ningún país serio se puede permitir tener esos niveles de inestabilidad y el principal responsable de esto es el fujimorismo".

El riesgo del poder absoluto

La preocupación del partido es evitar que el fujimorismo logre un control total de las instituciones públicas a partir del 28 de julio. Zevallos cuestionó la posibilidad de que Fuerza Popular retorne al Ejecutivo.

“¿Cómo podríamos darle [al fujimorismo] esa fuerza siquiera un cachito de posibilidad para que tenga el control absoluto? Hay que plantarle cara y Primero La Gente va a cumplir con el resultado que la historia exige". Para el secretario general, el fujimorismo es el principal responsable de la inestabilidad política que ha llevado al país a tener múltiples presidentes en pocos años.

La principal razón para el distanciamiento de la postura de su excandidata es el riesgo de que el fujimorismo logre el poder absoluto el próximo 28 de julio. Zevallos señaló que el fujimorismo ya controla gran parte de las instituciones a través del pacto mafioso dentro del Congreso. Por esta razón, el secretario afirmó que es necesario “construir una plataforma que saque al país de las garras de ese grupo político”.

Diálogos y posibles alianzas con Juntos por el Perú

Respecto a la cercanía con el partido Juntos por el Perú, Zevallos reveló que ya han existido contacto directo con la alta dirigencia del grupo político. "Hemos tenido una reunión con su vicepresidenta, con su secretaria general, con Ernesto Zunini, con Analí Márquez, con Anahí Durand; hemos tenido alguna comunicación en intercambio con Roberto Sánchez", detalló.

Además, indicó que buscan definir una reunión para abordar los temas planteados por Primero La Gente en su comunicado oficial. Sin embargo, el secretario general aclaró que aún es prematuro hablar de la inclusión de integrantes de Primero La Gente en el gabinete de Sánchez, si es que gana la presidencia.

"Creo que esto es adelantar mucho el escenario. Sí, creemos en la necesidad nuevamente de ancha base, creemos en la necesidad de un gobierno que tenga ese nivel de amplitud", indicó. Hasta el momento, el enfoque principal de las coordinaciones ha estado centrado en la defensa del voto frente a las narrativas de fraude impulsadas por otros sectores.

Apoyo bajo condiciones

Se recuerda que en el comunicado del 12 de mayo, Primero La Gente rechazó la posibilidad de un gobierno de Fuerza Popular. "Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década", se lee.

Para evitar dicho escenario, el partido brindó un "apoyo crítico" a Juntos por el Perú y señaló que, a pesar de sus diferencias, esta posible coalición representa una oportunidad para "unir a las fuerzas democráticas" y dejar atrás el legado del fujimorismo. Sin embargo, el apoyo se da bajo condiciones.

Entre las exigencias figuran la derogatoria de las leyes que favorecen al crimen, el respeto estricto a la estabilidad fiscal y la restitución del equilibrio de poderes. Además, el vocero de Primero La Gente precisó que "es indispensable tener una política que respete la estabilidad fiscal, el equilibrio fiscal en el país" y aseguró que cualquier respaldo futuro será para garantizar la gobernabilidad que “el Perú demanda a gritos”.