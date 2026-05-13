HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Política

Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

Marco Zevallos, secretario general de Primero La Gente, explicó que el partido no comparte la postura del voto viciado y ratificó el apoyo a Juntos por el Perú para asegurar el equilibrio de poderes.

Marco Zevallos, secretario de Primero La Gente ratificó el apoyo del partido a Roberto Sánchez.
Marco Zevallos, secretario de Primero La Gente ratificó el apoyo del partido a Roberto Sánchez. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El secretario general del partido Primero La Gente, Marco Zevallos, en diálogo con La República, confirmó un desacuerdo entre la organización política y su excandidata presidencial, Marisol Pérez Tello, respecto a la postura frente a la segunda vuelta. Mientras que el partido ha decidido otorgar un “apoyo crítico” a la candidatura de Roberto Sánchez, Pérez Tello ha manifestado su intención de emitir un voto viciado.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Lamentamos que en esta decisión no nos acompañe nuestra excandidata presidencial, Marisol Pérez Tello, porque tenemos el mayor de los respetos y agradecimiento por su desempeño en la candidatura, pero en este punto disentimos", señaló.

TE RECOMENDAMOS

"¡INADMISIBLE!": PJ CHOTEA A REGGIARDO POR ELECCIONES COMPL. | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El dirigente detalló que la decisión de apoyar a Juntos por el Perú fue respaldada por casi la totalidad de las bases a nivel nacional. Zevallos sostuvo que el partido no puede ser neutral frente a la crisis política en el país.

PUEDES VER: Leslie Gonzáles renunció a la Comisión de Gracias Presidenciales en medio de pedido de indulto a Pedro Castillo

lr.pe

“Estamos cansados del nivel de inestabilidad, en el cual fundamentalmente el congreso nos ha colocado. (…) Ningún país serio se puede permitir tener esos niveles de inestabilidad y el principal responsable de esto es el fujimorismo".

El riesgo del poder absoluto

La preocupación del partido es evitar que el fujimorismo logre un control total de las instituciones públicas a partir del 28 de julio. Zevallos cuestionó la posibilidad de que Fuerza Popular retorne al Ejecutivo.

“¿Cómo podríamos darle [al fujimorismo] esa fuerza siquiera un cachito de posibilidad para que tenga el control absoluto? Hay que plantarle cara y Primero La Gente va a cumplir con el resultado que la historia exige". Para el secretario general, el fujimorismo es el principal responsable de la inestabilidad política que ha llevado al país a tener múltiples presidentes en pocos años.

PUEDES VER: EN VIVO JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados: conoce resultados de la primera vuelta por regiones

lr.pe

La principal razón para el distanciamiento de la postura de su excandidata es el riesgo de que el fujimorismo logre el poder absoluto el próximo 28 de julio. Zevallos señaló que el fujimorismo ya controla gran parte de las instituciones a través del pacto mafioso dentro del Congreso. Por esta razón, el secretario afirmó que es necesario “construir una plataforma que saque al país de las garras de ese grupo político”.

Diálogos y posibles alianzas con Juntos por el Perú

Respecto a la cercanía con el partido Juntos por el Perú, Zevallos reveló que ya han existido contacto directo con la alta dirigencia del grupo político. "Hemos tenido una reunión con su vicepresidenta, con su secretaria general, con Ernesto Zunini, con Analí Márquez, con Anahí Durand; hemos tenido alguna comunicación en intercambio con Roberto Sánchez", detalló.

Además, indicó que buscan definir una reunión para abordar los temas planteados por Primero La Gente en su comunicado oficial. Sin embargo, el secretario general aclaró que aún es prematuro hablar de la inclusión de integrantes de Primero La Gente en el gabinete de Sánchez, si es que gana la presidencia.

PUEDES VER: Francis Paredes: presunta red criminal que lideraría congresista habría amasado hasta S/2 millones, según Fiscalía

lr.pe

"Creo que esto es adelantar mucho el escenario. Sí, creemos en la necesidad nuevamente de ancha base, creemos en la necesidad de un gobierno que tenga ese nivel de amplitud", indicó. Hasta el momento, el enfoque principal de las coordinaciones ha estado centrado en la defensa del voto frente a las narrativas de fraude impulsadas por otros sectores.

Apoyo bajo condiciones

Se recuerda que en el comunicado del 12 de mayo, Primero La Gente rechazó la posibilidad de un gobierno de Fuerza Popular. "Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década", se lee.

Para evitar dicho escenario, el partido brindó un "apoyo crítico" a Juntos por el Perú y señaló que, a pesar de sus diferencias, esta posible coalición representa una oportunidad para "unir a las fuerzas democráticas" y dejar atrás el legado del fujimorismo. Sin embargo, el apoyo se da bajo condiciones.

PUEDES VER: ONPE rechazó rendición de cuentas de “Miki” Torres por viaje a Europa

lr.pe

Entre las exigencias figuran la derogatoria de las leyes que favorecen al crimen, el respeto estricto a la estabilidad fiscal y la restitución del equilibrio de poderes. Además, el vocero de Primero La Gente precisó que "es indispensable tener una política que respete la estabilidad fiscal, el equilibrio fiscal en el país" y aseguró que cualquier respaldo futuro será para garantizar la gobernabilidad que “el Perú demanda a gritos”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
EN VIVO Resultados ONPE al 99.941%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

EN VIVO Resultados ONPE al 99.941%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Resultados Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Tumbes, según conteo OFICIAL de ONPE al 100%?

Resultados Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Tumbes, según conteo OFICIAL de ONPE al 100%?

LEER MÁS
Roberto Sánchez sobre su investigación por falsa declaracion ante ONPE: "El fraude como delito en mi caso ha sido archivado"

Roberto Sánchez sobre su investigación por falsa declaracion ante ONPE: "El fraude como delito en mi caso ha sido archivado"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EN VIVO JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados: conoce resultados de la primera vuelta por regiones

EN VIVO JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados: conoce resultados de la primera vuelta por regiones

LEER MÁS
Francis Paredes: presunta red criminal que lideraría congresista habría amasado hasta S/2 millones, según Fiscalía

Francis Paredes: presunta red criminal que lideraría congresista habría amasado hasta S/2 millones, según Fiscalía

LEER MÁS
Lesli Gonzáles renunció a la Comisión de Gracias Presidenciales en medio de pedido de indulto a Pedro Castillo

Lesli Gonzáles renunció a la Comisión de Gracias Presidenciales en medio de pedido de indulto a Pedro Castillo

LEER MÁS
ONPE rechazó rendición de cuentas de “Miki” Torres por viaje a Europa

ONPE rechazó rendición de cuentas de “Miki” Torres por viaje a Europa

LEER MÁS
EN VIVO Resultados ONPE al 99.941%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

EN VIVO Resultados ONPE al 99.941%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Presidente Balcázar evita responder sobre indulto a Pedro Castillo: "Depende de que presente la solicitud correspondiente"

Presidente Balcázar evita responder sobre indulto a Pedro Castillo: "Depende de que presente la solicitud correspondiente"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025