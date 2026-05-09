Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

El crucero fondeará frente al puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, según las autoridades españolas. Foto: AFP.

El crucero fondeará frente al puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, según las autoridades españolas. Foto: AFP.

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El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegará este domingo a las Islas Canarias para la evacuación de cerca de 150 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación. La operación será supervisada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien viaja a España para coordinar el proceso.

"Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", escribió el jefe de la OMS en una carta dirigida a los habitantes de la isla en el archipiélago.

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Sin embargo, pese a la desestimación, la OMS clasificó a todos los que se encuentran a bordo como contactos de alto riesgo y añadió que se recomienda "monitoreo activo de todos los que desembarquen durante un periodo de 42 días".

El crucero fondeará frente al puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, según las autoridades españolas. El desembarco de los pasajeros se realizará de manera controlada, con medidas sanitarias estrictas para evitar el contacto con la población local. Tras ser examinados a bordo, serán trasladados en embarcaciones pequeñas hasta el aeropuerto de Tenerife Sur para ser repatriados.

Las acciones de Europa y la OMS

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la decisión de acoger al crucero, calificándola de "deber moral y legal" para garantizar la seguridad de los pasajeros y la salud pública. El mandatario mantuvo en Madrid un encuentro con Ghebreyesus, quien pretende viajar a Canarias para coordinar el traslado de pacientes del crucero.

La OMS también resaltó la cooperación internacional en el operativo, mientras que el sistema sanitario británico (NHS) informó que evacuará a 20 pasajeros británicos al hospital Arrowe Park, cerca de Liverpool, donde estarán en aislamiento durante 72 horas "para proporcionarles un lugar seguro durante su periodo de aislamiento".

"Acogeremos a estas personas el domingo 10 de mayo. Se realizará una detección de síntomas a su llegada; no se admitirá a ninguna persona que presente síntomas (del hantavirus)", detalla la carta de la NHS.

Canarias se prepara para recibir el MV Hondius

La llegada está prevista entre las 4.00 a. m. y las 6.00 a. m., hora local de este domingo, según confirmó la ministra española de Salud, Mónica García. Además, se realizará en coordinación directa con el director general de la OMS.

El gobierno español diseñó un mecanismo que garantiza que no habrá contacto entre los evacuados y la población civil, con un estricto control sanitario. Los pasajeros serán repatriados por grupos de nacionalidad, y aquellos que no cuenten con medios aéreos adecuados recibirán asistencia en coordinación con los Países Bajos y la aseguradora del barco.

Mientras se prepara el operativo, los residentes de Granadilla de Abona, donde llegará la embarcación, expresan su preocupación por la situación, aunque la mayoría parece no estar excesivamente alarmada, según reportó AFP.

Cabe recordar que el MV Hondius zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, y fue monitoreado por las autoridades sanitarias internacionales durante su trayecto. Tras completar el desembarco en Canarias, el barco seguirá su rumbo hacia los Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso de desinfección.