El viaje, que termina el viernes, incluirá conversaciones, un banquete y una visita al Templo del Cielo. Foto: AFP.

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Donald Trump aterrizó este miércoles en Pekín para una visita de Estado que durará hasta el viernes, acompañado por una delegación de alto nivel, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y ejecutivos de grandes empresas como Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang.

El presidente estadounidense se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo, en lo que se espera que sea una cumbre centrada en la relación entre ambas superpotencias. La visita se da tras el acuerdo alcanzado en octubre en Corea del Sur para poner fin a la guerra comercial, aunque temas como Taiwán y la guerra en Irán siguen sobre la mesa.

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