El humo del incendio afectó a los vecinos cercanos a la zona de emergencia | Composición LR | Difusión

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Un siniestro consume una vivienda ubicada en el Sector 1, Grupo 6, Mz. K, en Villa El Salvador, de acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). La información preliminar indica que en la residencia afectada habría un almacén de plástico, lo cual ha propiciado la propagación de las llamas. Hasta el momento, son ocho unidades las que atienden la emergencia.

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