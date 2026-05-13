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Sociedad

Fuerte incendio afecta viviendas en Villa El Salvador: al menos 8 unidades de bomberos atienden la emergencia

La falta de agua ha dificultado las labores de rescate de los bomberos, quienes intentan evitar que las llamas se propaguen a las casas aledañas.

El humo del incendio afectó a los vecinos cercanos a la zona de emergencia
El humo del incendio afectó a los vecinos cercanos a la zona de emergencia | Composición LR | Difusión
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Un siniestro consume una vivienda ubicada en el Sector 1, Grupo 6, Mz. K, en Villa El Salvador, de acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). La información preliminar indica que en la residencia afectada habría un almacén de plástico, lo cual ha propiciado la propagación de las llamas. Hasta el momento, son ocho unidades las que atienden la emergencia.

Nota en desarrollo.

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