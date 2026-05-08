¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?
Los expertos destacan que las reservas probadas no reflejan todo el potencial. Factores como el desarrollo tecnológico y la transición energética pueden cambiar drásticamente las proyecciones del petróleo en el futuro.
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Las reservas de petróleo de Estados Unidos volvieron a instalarse en el centro del debate energético global tras difundirse que el país tendría crudo 'solo para seis años'. Aunque la afirmación surge de datos oficiales, especialistas aclaran que el cálculo depende del tipo de reservas consideradas y de las tecnologías disponibles para extraer nuevos recursos.
Según la Energy Information Administration, la nación americana contaba en 2023 con 46,4 mil millones de barriles de reservas probadas. Bajo el ritmo actual de consumo, cercano a 7,5 mil millones de barriles anuales, ese volumen alcanzaría para aproximadamente seis años.
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¿Para cuánto tiempo tiene petróleo Estados Unidos?
Las reservas probadas representan el petróleo que puede extraerse con 'certeza razonable' utilizando la tecnología actual y bajo condiciones económicamente rentables. A partir de esas cifras, distintos analistas concluyen que Estados Unidos tendría crudo suficiente para cerca de seis años si mantiene el mismo nivel de consumo registrado en 2025.
El cálculo se basa en la relación entre los 46,4 mil millones de barriles estimados oficialmente y una demanda anual cercana a los 7,5 mil millones. Aun así, expertos energéticos señalan que las reservas cambian constantemente porque dependen del precio internacional del petróleo, de las inversiones y del desarrollo de nuevas técnicas de extracción, como el shale oil y la fracturación hidráulica.
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El panorama cambia considerablemente cuando se incluyen los recursos técnicamente recuperables. El United States Geological Survey calcula que existen otros 29,4 mil millones de barriles recuperables en tierra, mientras que el Bureau of Ocean Energy Management estima cerca de 68,8 mil millones de barriles adicionales en áreas costeras.
Si esos recursos pudieran explotarse completamente, el plazo de abastecimiento estadounidense podría extenderse más de una década adicional. Las estimaciones más optimistas provienen de la consultora energética Rystad Energy, que calcula unos 192 mil millones de barriles recuperables, suficientes para mantener la producción durante más de 25 años bajo los niveles actuales de consumo.