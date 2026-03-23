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Fiscalía de Brasil avala, por primera vez, la prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión

La decisión final del juez se conocería en los próximos días, mientras los médicos afirman que el exmandatario brasileño podría salir de UCI en 24 horas.

Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil de 71 años, permanece hospitalizado en una clínica privada de Brasilia desde el 13 de marzo.
Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil de 71 años, permanece hospitalizado en una clínica privada de Brasilia desde el 13 de marzo. | AFP

Por primera vez, la Fiscalía General de Brasil avaló el arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una condena de 27 años debido a un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al progresista Luiz Inácio Lula da Silva. El letrado Paulo Gonet determinó que la condición clínica del exmandatario amerita este cambio, pues, según el documento oficial citado por EFE, el paciente requiere la "atención constante y cuidadosa que el entorno familiar (...) está en condiciones de proporcionar".

El posicionamiento del Ministerio Público constituye un giro drástico en el proceso judicial tras múltiples rechazos previos a la defensa. Reportes de AFP indican que la recomendación fiscal obedece a criterios humanitarios ante la hospitalización del antiguo líder brasileño en cuidados intensivos. La gravedad de su infección respiratoria actual aceleró la presión sobre las autoridades para modificar la ejecución de la pena privativa de libertad.

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En espera del veredicto final sobre Bolsonaro

El juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, posee la autoridad exclusiva para resolver la ejecución de la condena del exgobernante. Según EFE, el magistrado solicitó la opinión de la Fiscalía antes de emitir un fallo que podría publicarse en los próximos días. Pese a la ausencia de un plazo oficial, el funcionario mantiene una postura estricta frente a las peticiones del entorno de Bolsonaro.

Por otro lado, el tribunal evalúa recursos legales que apelan a razones "humanitarias" con el fin de justificar un cambio de régimen, de acuerdo con la información de AFP. Sin embargo, anteriormente, informes periciales de la Policía Federal determinaron que la estancia en prisión resulta "compatible" con la salud del procesado.

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Actual estado de salud del expresidente brasileño

El exmandatario de 71 años permanece hospitalizado en una clínica privada de Brasilia, tras ingresar el 13 de marzo con fiebre alta, donde está con “antibióticos por vía endovenosa, apoyo clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora”, según el último boletín del hospital DF Star.

El reporte confirma que Bolsonaro continúa en cuidados intensivos debido a una “bronconeumonía bacteriana bilateral”. Pese a mostrar una evolución clínica favorable, los especialistas todavía evitan fijar una fecha para el alta del paciente, aunque estiman que saldría de UCI “en las próximas 24 horas”.

La agencia EFE vincula este cuadro con una broncoaspiración derivada de la agresión que el líder sufrió en 2018. Aquella puñalada generó secuelas crónicas como vómitos y crisis de hipo que mermaron su salud respiratoria tras múltiples cirugías previas. Actualmente, los doctores vigilan de cerca estas complicaciones gástricas y así evitar nuevos retrocesos en su recuperación pulmonar.

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