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China lanza al espacio "embriones artificiales" para estudiar si los humanos pueden reproducirse fuera de la Tierra

Científicos chinos utilizarán embriones derivados de células madre en el espacio para estudiar cómo se forman órganos y tejidos bajo condiciones imposibles de replicar en la Tierra.

Los investigadores buscan entender cómo la microgravedad y la radiación cósmica afectan el desarrollo embrionario, un paso crucial para futuras colonias en la Luna o Marte
Los investigadores buscan entender cómo la microgravedad y la radiación cósmica afectan el desarrollo embrionario, un paso crucial para futuras colonias en la Luna o Marte | Foto: composición LR/CGTN
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China inició el primer experimento mundial con embriones en el espacio mediante la misión Tianzhou-10, lanzada desde Wenchang hacia la estación espacial Tiangong. La carga científica incluye estructuras derivadas de células madre que imitan etapas tempranas del desarrollo humano y buscan responder una pregunta clave para futuras misiones espaciales: si la reproducción humana en el espacio puede ser viable.

La Academia China de Ciencias informó que la nave de carga transportó 67 dispositivos y muestras para 41 experimentos científicos relacionados con biotecnología espacial, física de microgravedad y ciencias de la vida. Entre ellos destacan embriones humanos artificiales, embriones de ratón y modelos de pez cebra. Según el científico Yu Leqian, los ejemplares utilizados representan una etapa crítica del desarrollo humano entre los días 14 y 21 después de la fertilización.

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Yu explicó al Global Times que los embriones humanos reales son difíciles de obtener con fines de investigación a gran escala, por lo que las estructuras creadas a partir de células madre ofrecen una alternativa para analizar cómo se organiza el cuerpo humano en sus primeras fases. “No son embriones verdaderos y no tienen la capacidad de desarrollarse en un ser humano individual”, afirmó.

China inicia el primer experimento mundial con embriones en el espacio mediante la misión Tianzhou-10, lanzada hacia la estación Tiangong. Este innovador proyecto estudia la viabilidad de la reproducción humana en el espacio

China inicia el primer experimento mundial con embriones en el espacio mediante la misión Tianzhou-10, lanzada hacia la estación Tiangong. Este innovador proyecto estudia la viabilidad de la reproducción humana en el espacio

Científicos chinos estudian reproducción humana fuera de la Tierra

El Programa Espacial Tripulado de China diseñó un sistema de investigación que cubre varias etapas del desarrollo embrionario de vertebrados. El objetivo consiste en estudiar cómo la gravedad influye en la formación del cuerpo y en la aparición de órganos en las primeras fases de vida.

Según Yu Leqian, las alteraciones durante ese periodo podrían relacionarse con enfermedades del desarrollo temprano, incluidas malformaciones y cardiopatías congénitas. “Queremos comprender qué tipo de efectos pueden ocurrir en este proceso y si son significativos”, señaló.

Los embriones permanecerán durante cinco días en la estación espacial Tiangong bajo supervisión de taikonautas. Los sistemas automáticos reemplazarán diariamente las soluciones nutritivas para mantener condiciones estables antes de congelar las muestras y enviarlas nuevamente a la Tierra para análisis posteriores.

Tianzhou-10 busca revelar cómo afecta el espacio al desarrollo

La misión Tianzhou-10 también transporta células solares ultrafinas y un monitor de gases de efecto invernadero desarrollado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Sin embargo, el experimento con embriones en el espacio concentra gran parte de la atención científica internacional.

Los investigadores buscan estudiar el efecto combinado de la microgravedad y la radiación cósmica, condiciones imposibles de reproducir completamente en laboratorios terrestres. La estación Tiangong permite observar de manera prolongada cómo reaccionan las células y tejidos en un entorno espacial real.

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Experimento espacial apunta a futuros asentamientos en Marte

El estudio forma parte de las investigaciones sobre habitabilidad humana fuera de la Tierra. Los científicos chinos consideran que futuras bases en la Luna o Marte requerirán comprender si los seres humanos pueden mantener procesos biológicos normales lejos del planeta.

“Este es nuestro primer intento de determinar si los humanos pueden sobrevivir y reproducirse en el espacio. Espero que la respuesta sea afirmativa”, declaró Yu Leqian.

La Tianzhou-10 transportó además más de seis toneladas de suministros, combustible y equipos científicos hacia Tiangong. La nave permanecerá acoplada durante un año, lo que la convierte en la misión de carga más extensa del programa espacial chino.

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