HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Mundo

China desarrolla una manta ignífuga capaz de resistir hasta 1000°C y apagar incendios extremos en cuestión de segundos

Expertos consideran que este invento representa un avance importante en prevención de incendios, ya que puede disminuir riesgos en cocinas, industrias, laboratorios y espacios con materiales altamente inflamables.

China ha desarrollado una manta ignífuga capaz de resistir temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, diseñada para sofocar incendios rápidamente, bloqueando el oxígeno del fuego.
China ha desarrollado una manta ignífuga capaz de resistir temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, diseñada para sofocar incendios rápidamente, bloqueando el oxígeno del fuego. | Foto: Dall-E
Escuchar
Resumen
Compartir

China volvió a captar la atención internacional con el desarrollo de una manta ignífuga diseñada para soportar temperaturas extremas de hasta 1000 grados Celsius y sofocar incendios en apenas segundos. Esta innovadora tecnología fue creada para actuar rápidamente ante emergencias domésticas, industriales y de laboratorio.

El funcionamiento del dispositivo se basa en un principio simple pero altamente efectivo: bloquear el suministro de oxígeno que alimenta las llamas. Gracias a ello, la manta logra contener el fuego antes de que se expanda, convirtiéndose en una alternativa cada vez más utilizada en espacios donde los extintores tradicionales no siempre resultan prácticos o suficientes frente a incendios de rápida propagación.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Taiwán desafía a China en América Latina: donó buses eléctricos a un país de Sudamérica para modernizar su transporte público en 2026

lr.pe

¿Cómo funciona la manta ignífuga capaz de resistir temperaturas de hasta 1000°C?

La manta está fabricada con materiales especiales de fibra de vidrio resistentes al calor extremo, capaces de soportar contacto directo con altas temperaturas sin deteriorarse rápidamente. Al cubrir las llamas, crea una barrera aislante que corta el oxígeno necesario para mantener la combustión, provocando que el fuego disminuya de intensidad hasta apagarse por completo.

Este sistema resulta especialmente útil en incendios pequeños o medianos relacionados con cocinas, equipos eléctricos, combustibles y maquinaria industrial. A diferencia de algunos extintores químicos, la manta no deja residuos contaminantes ni genera daños adicionales en superficies delicadas, lo que facilita una respuesta rápida y limpia durante una emergencia.

PUEDES VER: El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

lr.pe

¿Por qué esta tecnología china podría cambiar los sistemas de seguridad contra incendios?

Los laboratorios chinos continúan desarrollando nuevas versiones de mantas ignífugas con diferentes tamaños y niveles de resistencia para adaptarse a hogares, talleres, fábricas y centros de investigación. Expertos consideran que estas herramientas podrían convertirse en elementos esenciales de seguridad debido a su facilidad de uso y capacidad para actuar en segundos ante situaciones críticas.

El avance también refleja el creciente interés global por tecnologías preventivas capaces de minimizar riesgos humanos y materiales frente a incendios extremos. En escenarios donde cada segundo resulta decisivo, dispositivos como esta manta térmica podrían marcar una diferencia importante al contener rápidamente las llamas y evitar tragedias mayores antes de la llegada de los equipos de emergencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping para abordar temas como la guerra en Irán y la relación bilateral

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping para abordar temas como la guerra en Irán y la relación bilateral

LEER MÁS
Esta es la potencia militar que desafía a Estados Unidos y China con su nuevo caza supersónico KF-21

Esta es la potencia militar que desafía a Estados Unidos y China con su nuevo caza supersónico KF-21

LEER MÁS
Taiwán se luce con un ícono arquitectónico en forma de ADN que ayudaría a enfriar la Tierra: une lujo, naturaleza y tecnología

Taiwán se luce con un ícono arquitectónico en forma de ADN que ayudaría a enfriar la Tierra: une lujo, naturaleza y tecnología

LEER MÁS
¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?

¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?

LEER MÁS
Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping para abordar temas como la guerra en Irán y la relación bilateral

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping para abordar temas como la guerra en Irán y la relación bilateral

LEER MÁS
El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

LEER MÁS
Corea del Sur busca fortalecerse en Sudamérica al firmar acuerdo clave con un país para proyectos de tecnología e innovación

Corea del Sur busca fortalecerse en Sudamérica al firmar acuerdo clave con un país para proyectos de tecnología e innovación

LEER MÁS
El avión civil más rápido del mundo llega a un país de Sudamérica por primera vez: su velocidad supera los 1.150 km/h

El avión civil más rápido del mundo llega a un país de Sudamérica por primera vez: su velocidad supera los 1.150 km/h

LEER MÁS
Crucero con 1.700 personas es confinado en Francia tras la muerte de un pasajero y una posible epidemia de gastroenteritis

Crucero con 1.700 personas es confinado en Francia tras la muerte de un pasajero y una posible epidemia de gastroenteritis

LEER MÁS
Rodrigo Paz convocó al diálogo a los dirigentes sindicales de las organizaciones que bloquean más de 50 vías de Bolivia

Rodrigo Paz convocó al diálogo a los dirigentes sindicales de las organizaciones que bloquean más de 50 vías de Bolivia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025