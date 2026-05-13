China desarrolla una manta ignífuga capaz de resistir hasta 1000°C y apagar incendios extremos en cuestión de segundos
Expertos consideran que este invento representa un avance importante en prevención de incendios, ya que puede disminuir riesgos en cocinas, industrias, laboratorios y espacios con materiales altamente inflamables.
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China volvió a captar la atención internacional con el desarrollo de una manta ignífuga diseñada para soportar temperaturas extremas de hasta 1000 grados Celsius y sofocar incendios en apenas segundos. Esta innovadora tecnología fue creada para actuar rápidamente ante emergencias domésticas, industriales y de laboratorio.
El funcionamiento del dispositivo se basa en un principio simple pero altamente efectivo: bloquear el suministro de oxígeno que alimenta las llamas. Gracias a ello, la manta logra contener el fuego antes de que se expanda, convirtiéndose en una alternativa cada vez más utilizada en espacios donde los extintores tradicionales no siempre resultan prácticos o suficientes frente a incendios de rápida propagación.
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¿Cómo funciona la manta ignífuga capaz de resistir temperaturas de hasta 1000°C?
La manta está fabricada con materiales especiales de fibra de vidrio resistentes al calor extremo, capaces de soportar contacto directo con altas temperaturas sin deteriorarse rápidamente. Al cubrir las llamas, crea una barrera aislante que corta el oxígeno necesario para mantener la combustión, provocando que el fuego disminuya de intensidad hasta apagarse por completo.
Este sistema resulta especialmente útil en incendios pequeños o medianos relacionados con cocinas, equipos eléctricos, combustibles y maquinaria industrial. A diferencia de algunos extintores químicos, la manta no deja residuos contaminantes ni genera daños adicionales en superficies delicadas, lo que facilita una respuesta rápida y limpia durante una emergencia.
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¿Por qué esta tecnología china podría cambiar los sistemas de seguridad contra incendios?
Los laboratorios chinos continúan desarrollando nuevas versiones de mantas ignífugas con diferentes tamaños y niveles de resistencia para adaptarse a hogares, talleres, fábricas y centros de investigación. Expertos consideran que estas herramientas podrían convertirse en elementos esenciales de seguridad debido a su facilidad de uso y capacidad para actuar en segundos ante situaciones críticas.
El avance también refleja el creciente interés global por tecnologías preventivas capaces de minimizar riesgos humanos y materiales frente a incendios extremos. En escenarios donde cada segundo resulta decisivo, dispositivos como esta manta térmica podrían marcar una diferencia importante al contener rápidamente las llamas y evitar tragedias mayores antes de la llegada de los equipos de emergencia.