Melcochita anuncia su romance con joven de 22 años y expone cómo se llevan en privado: “Nos entendemos”

Melcochita y Heydi Amado contarán todos los detalles de su relación en el programa de Magaly Medina. Foto: Composición LR/ATV.

Melcochita y Heydi Amado contarán todos los detalles de su relación en el programa de Magaly Medina. Foto: Composición LR/ATV.

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Melcochita sorprendió al anunciar su relación sentimental con Heydi Amado Gálvez, joven de 22 años, quien también se desempeñaría como su enfermera personal. El famoso sonero oficializó su romance junto a ella a través de las cámaras de 'Magaly TV: la firme', donde, según el avance emitido, reveló que tuvo miedo de pedirle que fuera su pareja porque pensó que "lo rechazaría".

Cabe recordar que la ahora pareja fue ampayada el último fin de semana por las cámaras de Magaly Medina en una conocida discoteca salsera, donde aparecen tomados de la mano y ella recostada sobre su pecho durante la madrugada. Ambos se presentarán este miércoles 13 de mayo en el programa de la pelirroja en ATV.

Melcochita revela cómo se lleva en la intimidad con joven de 22 años

Durante el avance, Melcochita, de 90 años, también reveló cómo se lleva en la intimidad con la joven de 22 años, Heydi Amado Gálvez. "Cuando estamos en la dimensión desconocida, nos entendemos", expresó con su característico sentido del humor.

Además, confesó estar feliz por esta nueva etapa sentimental en su vida: "Estoy enamorado de ella", declaró el humorista sobre la enfermera, quien es examiga de Monserrat Seminario, todavía esposa y madre de sus hijas.

Melcochita y Heydi Amado se conocen desde hace varios años. Según contó Monserrat, la joven vivió en su departamento y, presuntamente, siempre buscó involucrarse en su matrimonio con el cómico. La piurana asegura que tendría un interés económico detrás de la relación.

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Monserrat expone chats entre Melcochita y Heydi Amado

Monserrat Seminario, todavía esposa de Melcochita, se presentó en el programa de Magaly Medina, donde expuso chats entre el padre de sus hijas y su examiga Heydi Amado. En las conversaciones se observa cómo ambos se dedican palabras cariñosas, lo que dejaría entrever que su relación habría comenzado mucho antes.

"Te amo, me avisas cuando llegas a la casa. Cada día te amo más", habría escrito el cómico, mientras que la enfermera le contestó: "Yo a ti, te amo mucho".