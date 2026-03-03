Irán pide al Consejo de Seguridad de la ONU intervenir para frenar la guerra con Israel y EE. UU.

El portavoz iraní afirmó que el Consejo tiene un deber de actuar de inmediato para promover un alto el fuego. | Foto: AFP

Irán pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe con urgencia para detener la guerra que mantiene con Israel y Estados Unidos, en un conflicto que ya cumple cuatro días y que ha elevado al máximo la tensión en Medio Oriente. La ofensiva comenzó el sábado con bombardeos conjuntos que marcaron un punto de quiebre en la región.

Las autoridades iraníes sostienen que la comunidad internacional no puede permanecer pasiva ante la escalada militar. En ese contexto, recalcaron que la intervención del organismo multilateral es clave para frenar las hostilidades y evitar un agravamiento de las consecuencias políticas y humanitarias.

Llamado directo al Consejo de Seguridad

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU “tiene un deber” y que, si existe voluntad política, puede actuar de inmediato. Según indicó, no hay impedimentos formales para una acción diplomática que promueva un alto el fuego y encamine negociaciones.

El conflicto, que según reportes incluyó bombardeos que dejaron entre las víctimas al líder supremo iraní Alí Jamenei, ha derivado en una rápida respuesta de Teherán. Irán ha atacado bases norteamericanas en el Golfo y lanzado misiles y drones contra Israel, ampliando el alcance de la confrontación y profundizando la crisis internacional.

Irán prohíbe la exportación de alimentos debido a la guerra

El gobierno de Irán anunció este martes, a través de un comunicado difundido por la agencia de prensa Tasnim, la prohibición de la exportación de productos alimentarios y agrícolas en medio del conflicto que mantiene con las potencias.

En el mismo pronunciamiento, las autoridades subrayaron que “el gobierno da prioridad al abastecimiento de la población con bienes esenciales”, en el marco del plan de emergencia activado desde el sábado, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.