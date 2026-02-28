Este ataque ha sido calificado por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, como un "acto bárbaro". Foto: X/@_TereFelipe_.

Este ataque ha sido calificado por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, como un "acto bárbaro". Foto: X/@_TereFelipe_.

Las autoridades iraníes confirmaron que el ataque israelí en la escuela primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la ciudad sureña de Minab, dejó un saldo de 85 muertos, según informó la fiscalía del lugar a través de la agencia iraní Mehr. Este acto fue calificado por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, como uno "bárbaro".

En su primer comunicado, el mandatario público desde el inicio de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos, condenó y expresó su dolor por las víctimas. “El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde hecho de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo", señaló.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Este acontecimiento generó un fuerte rechazo por parte de Teheran, quienes aseguran que el incidente forma parte de una serie de bombardeos que están afectando al país.

Más de 200 afectados

Las ofensivas dejaron al menos 201 fallecidos y 747 heridos, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja, Moytaba Jaledi. Este balance preliminar indica que 24 de las 31 provincias de la nación fueron los blancos, con la organización en estado de alerta y más de 220 equipos operativos desplegados en todo el territorio.

El presidente destacó esto como “otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los perpetradores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica”.

Jaledi también indicó que las cifras podrían aumentar, ya que el conteo actual no incluye la información oficial del Gobierno, que aún no ha emitido un reporte definitivo sobre el alcance total de los daños.

Una acción exitosa

Por otro lado, el Comando Central de Estados Unidos reveló que las fuerzas destacadas en Oriente Próximo no sufrieron bajas durante el primer día de la operación "Furia Épica". Los “centenares de misiles” lanzados como represalia no dejaron muertos ni heridos entre los soldados, y el agravio material fue “mínimo”, según el comunicado emitido.

Además, incluyó el uso de municiones de precisión lanzadas desde tierra, mar y aire, y marcó el debut de los drones de ataque de bajo coste y de un solo uso por parte del grupo especial Scorpion Strike (Golpe de Escorpión). En su declaración, el equipo destacó que este procedimiento representa la mayor concentración de poderío militar estadounidense en la región en una generación.