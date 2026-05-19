Jota Benz calificó las declaraciones de Jazmín como pasivo-agresivas. A pesar de la polémica, el joven ‘guerrero’ defendió su derecho a opinar sin caer en descalificaciones. | Fotos: captura/América TV

Jota Benz calificó las declaraciones de Jazmín como pasivo-agresivas. A pesar de la polémica, el joven ‘guerrero’ defendió su derecho a opinar sin caer en descalificaciones. | Fotos: captura/América TV

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Un comentario de Jazmín Pinedo terminó en un pleito familiar. Luego de que la conductora de 'Más Espectáculos' asegurara que en el pasado la producción de 'Esto es guerra' era más estricta con los participantes porque no les permitía tener barba y que Patricio Parodi era irremplazable como capitán de los 'guerreros', Jota Benz no tardó en responder. Incluso, toda esa polémica terminó con su eliminación del reality.

El último lunes 18 de mayo, Jota Benz aseguró que Jazmín Pinedo lanzó comentarios pasivo-agresivos al referirse a él. Aunque dijo que no iba a caer en ese nivel, el novio de Angie Arizaga recordó que la 'Chinita' siempre será la expareja de Gino Assereto.

Jota Benz descartó minimizar a Jazmín Pinedo

En su defensa, y luego de que Jazmín Pinedo asegurara que Jota Benz tuvo una actitud patanesca, Jota Benz descartó haber sobrepasado los límites de su derecho a opinar. “Es feo ponerle adjetivos calificativos a alguien cuando estás muy lejos de la realidad. Decir que le he respondido alterado o agresivo, son palabras que sobran. Lo que sale de su boca son mentiras. Cuando llegas a usar ese tipo de palabras es porque te quedas sin recursos”, declaró.

Asimismo, Benz aclaró que, si le respondió a Jazmín Pinedo, es porque se sintió aludido y negó haber minimizado su trabajo. “Yo di mi opinión, así como ella tiene su opinión propia, es que totalmente válida (…) mi hermano se llama Gino Assereto y yo me llamo José Luis Benzaquen, me conocen como Jota Benz. Yo en nuingún momento me he expresado de ti al decir ‘la ex de mi hermano’. También lo podría hacer, pero no tengo esos aires de ser pasivo agresivo”, añadió.

Ante su negativa a eliminar toda su barba, Jota Benz fue eliminado de 'Esto es guerra'. Antes de ser invitado a dejar el reality, el joven 'guerrero' aseguró que no puede afeitarse porque tiene una imagen que cuidar y campañas publicitarias que priorizar.