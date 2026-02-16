España acordó enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU por "la creciente agresión de Estados Unidos"

El canciller Bruno Rodríguez hizo una breve escala en Madrid, España, luego de visitar China y Vietnam. | Cancillería de España

​El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibió este lunes 16 de febrero a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en Madrid, donde, como parte de los acuerdos alcanzados tras la reunión, España afirmó que "prestará ayuda humanitaria" a la isla a través del "sistema de Naciones Unidas".

Según detalló la Cancillería en un comunicado oficial, dentro de este auxilio voluntario, se entregará "alimentación y productos sanitarios de primera necesidad".

España y Cuba afianzan relaciones

"En la reunión se ha abordado la situación actual en Cuba tras el endurecimiento del embargo" anunciado por Estados Unidos, aseguró el Ministerio español, en referencia a las disposiciones impulsadas desde Washington que cercan a La Habana del mercado de hidrocarburos por medio de amenazas arancelarias, lo cual desencadenó una inmensa crisis energética y humanitaria, con apagones masivos, la suspensión de vuelos comerciales y más de 32.000 mujeres embarazadas en riesgo, entre otras.

Luego de anunciar la ayuda a la isla, sumándose a México, Chile, Rusia y China en esta iniciativa, la cual aún no tiene un cronograma establecido ni la cantidad a enviarse, el Gobierno de Pedro Sánchez agregó que en la conversación también se trató "la situación de las empresas españolas en el país".

"Además, se han abordado los principales objetivos que plantea la Secretaría Pro Témpore española para la Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en Madrid", finaliza el escrito.

Por su lado, Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta en X (antes Twitter), agradeció el espacio con su homólogo y reiteró su voluntad de fortalecer el diálogo político, económico-comercial y la cooperación bilateral "en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la paz, seguridad y el derecho internacional y a la creciente agresión de EE. UU. contra Cuba".

Medidas de Cuba tras presión estadounidense

La región del Caribe enfrenta una dura emergencia en su territorio tras la incursión militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura del exdictador Nicolás Maduro, un importante aliado para La Habana, debido a que, gracias a sus coincidencias ideológicas e históricas, pudo recibir crudo de la reserva petrolera más grande del mundo.

En febrero, luego de que Trump firmara su orden ejecutiva a fines del mes pasado donde castigaba con gravámenes a todo país que intente comerciar el 'oro negro' con Cuba, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de medidas restrictivas para sobrellevar los estragos de la nueva ola de incertidumbre desatada en la nación insular.

Una de estas fue la regulación a la venta de combustible y la reducción de unidades de transporte público. También se adoptó el cierre de hoteles, la cancelación de conciertos y festivales, y la reubicación de turistas varados. "La crisis está poniendo en riesgo servicios esenciales en todo el país", advirtió Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).