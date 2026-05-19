Maeva Orlé y Clarivett Yllescas también jugaron juntas el Mundial de Clubes con Alianza Lima. Foto: composición LR/Instagram de Maeva Orlé/Alianza Lima

Maeva Orlé y Clarivett Yllescas también jugaron juntas el Mundial de Clubes con Alianza Lima. Foto: composición LR/Instagram de Maeva Orlé/Alianza Lima

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La partida de Maeva Orlé fue un duro golpe para los hinchas de Alianza Lima. Con el paso de los años, la jugadora francesa se convirtió en una de las referentes del plantel y fue determinante para la obtención del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

Luego de confirmarse el final de su ciclo en la institución victoriana, la voleibolista de 35 años se pronunció con un emotivo mensaje para su novia y compañera de equipo, Clarivett Yllescas.

Maeva Orlé conmueve con mensaje a Clarivett Yllescas

“Publicación especial. Gracias por estos tres años juntos, siempre has estado ahí para mí a través de mis lágrimas, mis dudas, mi ira, dándome consejos y no podría haber esperado algo mejor”, manifestó al inicio de su publicación en Instagram.

Maeva Orlé, elegida como la mejor opuesta y MVP (Jugadora Más Valiosa) de la temporada 2025-26, le agradeció a su compañera por los años que compartieron. “Estos tres años han sido maravillosos a tu lado. ¡Eres una compañera de equipo increíble y una novia perfecta! Te quiero”, agregó.

Por otra parte, el conjunto blanquiazul subió un video con las últimas palabras de la francesa como jugadora de Alianza Lima.

“Fueron tres años muy importantes para mí. Sé que este club, la historia y todo va a estar en mi corazón para siempre. No sé si voy a regresar para jugar, pero la verdad es que voy a volver para ver partidos o simplemente por estar, porque ahora el club es mi familia y va a ser mi familia para siempre”, se escucha en el clip.

Mensaje de despedida de Maeva Orlé. Foto: Instagram/Maeva Orlé

Refuerzos de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026

Cenaida Uribe, jefa de equipo del club victoriano, confirmó la llegada de cuatro jugadoras, entre las que destacan la central peruana Flavia Montes y la olímpica argentina Daniela Bulaich.