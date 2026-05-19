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Política

Monseñor Jordi Bertomeu sobre el Sodalicio: "Tenían una estructura sectaria, habían abusos de todo tipo"

Monseñor Jordi Bertomeu se pronunció sobre la supresión del Sodalicio, un grupo religioso suprimido por el papa Francisco debido a denuncias de abusos sexuales y a una estructura sectaria contra menores.

El comisario del caso Sodalicio contó los motivos por los cuales se suprimió al grupo de religiosos. Foto: Difusión
El comisario del caso Sodalicio contó los motivos por los cuales se suprimió al grupo de religiosos. Foto: Difusión
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El comisario pontificio de la Santa Sede en el caso Sodalicio, monseñor Jordi Bertomeu, se pronunció sobre el grupo religioso, que fue suprimido durante la gestión en el Vaticano del papa Francisco debido a los abusos sexuales denunciados contra menores de edad. Durante una entrevista con Rosa María Palacios en 'Sin Guion', Bertomeu contó que uno de los motivos para eliminar a ese conjunto de religiosos de la Iglesia fue que se descubrió una estructura sectaria y que se cometieron abusos.

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"(El papa Francisco) lo suprimió porque tenía una estructura sectaria; había abusos de todo tipo. Y esto fue muy novedoso. Asumimos que en la iglesia puede haber instituciones donde se practica el control mental de tal manera que se destruye la estructura psíquica de la persona. Y esto doy fe de que ha ocurrido, porque estos días mismos que estoy recogiendo testimonios de gente que pide una reparación, ves a personas destruidas para siempre", narró.

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Por otro lado, Bertomeu se refirió al fundador del Sodalicio, Luis Figari, a quien calificó como una persona que no venía de Dios y que cometía abusos.

"Figari era un gurú, una persona con un gran carisma personal, pero que no venía de Dios. ¿Por qué? Porque entre las cosas había habido abusos incluso antes de fundar. A ver, tenemos que ser serios. ¿Cómo Dios puede confiar un carisma para la Iglesia a una persona que ya antes de fundar ha demostrado ser un peligro público?", cuestionó.

Por otro lado, Bertomeu precisó que el procedimiento correspondiente para que una denuncia llegue al Vaticano comienza en una Comisión de Escucha de cada iglesia, en la que suele haber un psicólogo o canonista. Luego, el informe es enviado al obispo, quien está obligado a investigar los hechos y después lo remite al Dicasterio del Vaticano.

En ese sentido, monseñor advirtió que la mayoría de casos de presuntos abusos de menores se resuelven con procesos de investigación dentro de la Iglesia. Asimismo, indicó que, si la persona denunciada intenta ejercer presión sobre la denunciante, será sancionada. Las penas, precisó Bertomeu, oscilan entre los dos y 10 años para no ejercer un cargo en la iglesia.

Aparecen más víctimas del Sodalicio

El comisario reveló que, en los últimos días, 141 personas han sido "reparadas" en los últimos 10 días. Asimismo, indicó que han aparecido nuevas víctimas del grupo religioso, debido a que decidieron denunciar a los sodalites.

"Y no son necesariamente las mismas que escuchó la primera vez. Hay más. Hay más. Se han atrevido algunas a venir que no habían venido. Han aparecido nuevos agresores de los que ya no podemos hacer nada porque el Sodalicio ya no existe. Pero hay más. Es decir, algunos, como diríamos, se fueron de rositas hace un año", contó.

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