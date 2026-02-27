HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Alto Comisionado de la ONU alerta sobre ataques a la independencia judicial en Perú: "Estoy preocupado por la separación de poderes"

Volker Türk instó a las autoridades peruanas a respetar los derechos humanos y proteger el espacio cívico de cara a las próximas elecciones.

El Alto Comisionado señaló que esta situación es peligrosa para Perú por estar a puertas de unas nuevas elecciones | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
El Alto Comisionado señaló que esta situación es peligrosa para Perú por estar a puertas de unas nuevas elecciones | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, expresó su preocupación por los ataques a la independencia judicial y a los derechos humanos en el Perú. El representante diplomático señaló que estos hechos configuran expresiones de autoritarismo y que son potencialmente peligrosas en un escenario electoral como el que esta viviendo el país en estos momentos.

Únete a nuestro canal de política y economía

"En Perú, me preocupan los ataques contra la independencia judicial y las medidas que socavan la separación de poderes, de cara a las elecciones previstas para finales de este año", fueron sus palabras. " Aliento a las autoridades de Perú (...) a respetar los derechos humanos y proteger el espacio cívico en los próximos procesos electorales", continuó.

TE RECOMENDAMOS

¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

No es la primera vez que Türk opina sobre Perú. Hace unos meses, en el pasado Gobierno de Dina Boluarte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo llegar sus fuertes críticas a la recientemente promulgada Ley de Amnistía, que permite la liberación de integrantes de las FF. AA., PNP y Comités de Autodefensa procesados o investigados por delitos como ejecuciones extrajudiciales durante la lucha antiterrorista (1980-2000).

En aquel entonces, señaló que la ley significa "un retroceso para la justicia y para la verdad". Los cuestionamientos se realizaron en presencia del entonces ministro de Justicia y actual candidato al Senado por Alianza para el Progreso, Juan José Santiváñez —uno de los principales impulsores de la medida—, quien también participaba en la sesión.

PUEDES VER: Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: todo lo que debes saber sobre los candidatos

lr.pe

Presiones desde el Congreso al Poder Judicial

Semanas atrás, el congresista Fernando Rospigliosi exigió al Poder Judicial la aplicación de la Ley 32107, norma que permitiría la prescripción de delitos de lesa humanidad. Esta disposición ha generado críticas desde el Ministerio Público, el Colegio de Abogados y diversas organizaciones de derechos humanos, que advierten posibles efectos en procesos emblemáticos vinculados a graves violaciones de derechos fundamentales, como los casos Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca, Cabitos y El Frontón.

PUEDES VER: Procuraduría confirma condena y deuda de Absalón Vásquez por corrupción

lr.pe

A través de un oficio remitido al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios, el parlamentario solicitó que se actúe de oficio contra los magistrados que decidan no aplicar la ley, señalando que dicha omisión podría derivar en responsabilidades funcionales. El documento fue enviado luego de que, durante la ceremonia de apertura del año judicial, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, defendiera la utilización del control difuso para evaluar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso.

En su intervención, Tello sostuvo que resulta necesario proteger la independencia judicial frente a los cuestionamientos provenientes del ámbito político contra jueces que han inaplicado normas al considerarlas inconstitucionales, cumpliendo —según afirmó— con el mandato de la Constitución. Asimismo, remarcó que el Poder Judicial no responde a intereses políticos, económicos ni fácticos, y aseguró que los magistrados no serán utilizados ni como mecanismos de impunidad ni como instrumentos de persecución.

Notas relacionadas
Estados Unidos se opone al plan de la ONU para regular la inteligencia artificial con un panel de expertos

Estados Unidos se opone al plan de la ONU para regular la inteligencia artificial con un panel de expertos

LEER MÁS
España acordó enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU por "la creciente agresión de Estados Unidos"

España acordó enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU por "la creciente agresión de Estados Unidos"

LEER MÁS
Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Procuraduría confirma condena y deuda de Absalón Vásquez por corrupción

Procuraduría confirma condena y deuda de Absalón Vásquez por corrupción

LEER MÁS
Gabinete de Denisse Miralles declaran tener varias investigaciones en proceso

Gabinete de Denisse Miralles declaran tener varias investigaciones en proceso

LEER MÁS
Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Alfonso López Chau niega trámite para obtener residencia mexicana: "Cuando he viajado ha sido por estudios"

Política

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Alfonso López Chau niega trámite para obtener residencia mexicana: "Cuando he viajado ha sido por estudios"

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Alfonso López Chau niega trámite para obtener residencia mexicana: "Cuando he viajado ha sido por estudios"

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025