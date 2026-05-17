Atenas-Esparta, ¿cómo evitar esa guerra?, por Mirko Lauer

Cuando en su cumbre con Donald Trump esta semana Xi Jinping expresó el deseo de que la trampa del historiador griego Tucídides no se materialice, dio varios pasos largos. El más largo fue en el tiempo histórico, pues mencionó una hipótesis sobre la rivalidad Atenas-Esparta, que llevó a las guerras del Peloponeso, cuatro siglos antes de Cristo.

La hipótesis, también llamada “trampa de Tucídides”, postula que cuando coinciden una potencia emergente y una hegemónica sobre un mismo tablero, el desenlace más probable es una guerra. Con gran sutileza, los EE.UU. son descritos como una potencia en declive, frente a una China en alza. Trump respondió que, si hay declive, no es por sus dos años de gobierno, sino por gobiernos anteriores.

De otro lado, es notable que Xi haya cruzado mentalmente los océanos para lanzar una cita tan occidental como la de Tucídides, con la cual, en cierto modo, se establece como un político global. Xi Mingze, la hija del jerarca, estudió en Harvard, y esta no es la primera vez que su padre menciona al historiador griego en uno de sus discursos.

La cita, amablemente cultural, sin embargo, corta a través de lo periférico y va directo a la posibilidad de una guerra entre China y los EE.UU. Para Beijing, el principal casus belli es el pacto defensivo de Washington con Taiwán; aunque el mundo entero está sembrado de argumentos para conflictos, uno de ellos en nuestra costa central.

Un estudio de la Universidad de Harvard, precisamente, hace notar que, de 16 casos de confrontaciones hegemónico-emergentes, 12 han resultado en una guerra. En esa medida, Xi también está avisando sobre un peligro si la relación entre potencias —no solo con China, también con Rusia— no se estabiliza o incluso si se deteriora.

Lo valioso en Tucídides es su consejo sobre uno de los peligros de la guerra. En cambio, El arte de la guerra, de Sun Tzu, es un breve tratado sobre cómo llegar a la victoria. Su frase más célebre recomienda “someter al enemigo sin luchar”. Mencionar al griego está en las antípodas de mencionar al compatriota chino.

¿Ha dicho Xi que una guerra China-EE.UU. es difícil de evitar? No lo ha dicho con esas palabras, pero sí ha planteado que, para evitarla, se necesitan varios tipos de esfuerzo, comenzando por el diplomático.