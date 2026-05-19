HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
EN VIVO

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori: ¿habrá impunidad en Colcabamba? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Mundo

Más de 100 detenidos en Bolivia durante protestas que exigen la renuncia de Rodrigo Paz ante la crisis económica

Las protestas, que involucran a diversos sectores sociales, denuncian la falta de políticas públicas y la escasez de bienes esenciales. El Gobierno afirma que no tolerará la violencia como medio de presión.

Sectores sociales protestan por la falta de políticas para abordar la crisis económica en Bolivia. Foto: AFP.
Sectores sociales protestan por la falta de políticas para abordar la crisis económica en Bolivia. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Las autoridades de Bolivia informaron que más de un centenar de personas fueron detenidas en La Paz en el marco de las protestas, que ya cumplen tres semanas y buscan exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras sectores sociales denuncian la falta de políticas para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

La Policía Nacional indicó que la mayoría de los arrestos se produjo en el centro de la capital, donde manifestantes usaron explosivos, piedras y palos contra los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA DE LOS NOMBRES: LO QUE DICE EL TUYO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de que se defina su situación jurídica. Si bien la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia indicó que se trata de 95 arrestados, la propia autoridad cifró las detenciones en 104.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

lr.pe

Disturbios y saqueos por manifestaciones en Bolivia

En general, los enfrentamientos suman al menos cuatro personas muertas y varios heridos. Durante las manifestaciones, un grupo saqueó una sede del Registro Nacional de Bienes, se llevó mobiliario, computadoras y pantallas, además de quemar un vehículo policial.

Con explosivos, piedras y palos, los manifestantes obligaron a los policías antidisturbios a reforzar la vigilancia ante el intento de ingresar a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, informó AFP.

Además, se reportó que la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), y otros dirigentes por presunta "instigación pública a delinquir" y "terrorismo".

Disputas internas dentro del Gobierno

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, defendió la actuación policial, asegurando que se emplearon métodos disuasivos y que no se utilizaron armas letales. "Se intervinieron partes específicas donde se cometían delitos, incendios, golpes y saqueos. Ha sido una jornada en la que, gracias a Dios, la policía actuó profesionalmente", afirmó.

"Cada quien mira lo que a veces le conviene. En este caso yo tengo una visión diferente. Tenemos hechos concretos de lo que ha sucedido hoy día: por un lado tenemos dinamita, por otro dinero y una logística que se ha utilizado para generar violencia", añadió Justiniano en respuesta a las declaraciones del vicepresidente Edman Lara.

Cabe indicar que Lara criticó la violencia y denunció que "La Paz amaneció entre gases, personas heridas y ciudadanos detenidos. Mientras sectores sociales salían a las calles para expresar sus demandas, la respuesta del Estado fue el uso de agentes químicos y la emisión de órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales".

Contexto social y económico

Las protestas concentraron a campesinos, mineros, maestros urbanos y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes denuncian la escasez de combustible, la creciente inflación y la necesidad de medidas inmediatas frente a la crisis económica que afecta al país desde hace décadas.

Aunque el Gobierno reafirmó su disposición al diálogo, advirtió que no permitirá que la violencia se convierta en un mecanismo de presión política y reiteró que los bloqueos, saqueos y el uso de dinamita constituyen delitos que serán sancionados.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

LEER MÁS
Evo Morales exige "un proceso legal" tras faltar a juicio mientras sus seguidores amenazan con una "insurgencia" en Bolivia

Evo Morales exige "un proceso legal" tras faltar a juicio mientras sus seguidores amenazan con una "insurgencia" en Bolivia

LEER MÁS
Protestas en Bolivia escalan con choques entre mineros y policías en medio de crisis política y social

Protestas en Bolivia escalan con choques entre mineros y policías en medio de crisis política y social

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

LEER MÁS
Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

LEER MÁS
Putin llega a China tras la visita de Trump y busca blindar su alianza con Xi Jinping en medio de tensiones globales

Putin llega a China tras la visita de Trump y busca blindar su alianza con Xi Jinping en medio de tensiones globales

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

LEER MÁS
Mujer venezolana entra en labor de parto en su trabajo y empresa no la deja salir para dar a luz en Brasil: bebés fallecieron en el recinto

Mujer venezolana entra en labor de parto en su trabajo y empresa no la deja salir para dar a luz en Brasil: bebés fallecieron en el recinto

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Un pueblo escondido en las montañas remata casas a precios muy cómodos: requisitos, ayudas económicas y oportunidades de trabajo

Un pueblo escondido en las montañas remata casas a precios muy cómodos: requisitos, ayudas económicas y oportunidades de trabajo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025