Sectores sociales protestan por la falta de políticas para abordar la crisis económica en Bolivia. Foto: AFP.

Sectores sociales protestan por la falta de políticas para abordar la crisis económica en Bolivia. Foto: AFP.

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Las autoridades de Bolivia informaron que más de un centenar de personas fueron detenidas en La Paz en el marco de las protestas, que ya cumplen tres semanas y buscan exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras sectores sociales denuncian la falta de políticas para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

La Policía Nacional indicó que la mayoría de los arrestos se produjo en el centro de la capital, donde manifestantes usaron explosivos, piedras y palos contra los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

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Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de que se defina su situación jurídica. Si bien la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia indicó que se trata de 95 arrestados, la propia autoridad cifró las detenciones en 104.

Disturbios y saqueos por manifestaciones en Bolivia

En general, los enfrentamientos suman al menos cuatro personas muertas y varios heridos. Durante las manifestaciones, un grupo saqueó una sede del Registro Nacional de Bienes, se llevó mobiliario, computadoras y pantallas, además de quemar un vehículo policial.

Con explosivos, piedras y palos, los manifestantes obligaron a los policías antidisturbios a reforzar la vigilancia ante el intento de ingresar a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, informó AFP.

Además, se reportó que la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), y otros dirigentes por presunta "instigación pública a delinquir" y "terrorismo".

Disputas internas dentro del Gobierno

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, defendió la actuación policial, asegurando que se emplearon métodos disuasivos y que no se utilizaron armas letales. "Se intervinieron partes específicas donde se cometían delitos, incendios, golpes y saqueos. Ha sido una jornada en la que, gracias a Dios, la policía actuó profesionalmente", afirmó.

"Cada quien mira lo que a veces le conviene. En este caso yo tengo una visión diferente. Tenemos hechos concretos de lo que ha sucedido hoy día: por un lado tenemos dinamita, por otro dinero y una logística que se ha utilizado para generar violencia", añadió Justiniano en respuesta a las declaraciones del vicepresidente Edman Lara.

Cabe indicar que Lara criticó la violencia y denunció que "La Paz amaneció entre gases, personas heridas y ciudadanos detenidos. Mientras sectores sociales salían a las calles para expresar sus demandas, la respuesta del Estado fue el uso de agentes químicos y la emisión de órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales".

Contexto social y económico

Las protestas concentraron a campesinos, mineros, maestros urbanos y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes denuncian la escasez de combustible, la creciente inflación y la necesidad de medidas inmediatas frente a la crisis económica que afecta al país desde hace décadas.

Aunque el Gobierno reafirmó su disposición al diálogo, advirtió que no permitirá que la violencia se convierta en un mecanismo de presión política y reiteró que los bloqueos, saqueos y el uso de dinamita constituyen delitos que serán sancionados.