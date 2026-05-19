El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín

El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín

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Vladímir Putin aterrizó en Pekín con un objetivo claro: mostrar que la relación entre Rusia y China permanece intacta tras la reciente visita de Donald Trump. El mandatario ruso se reunirá con Xi Jinping con el fin de reforzar una asociación estratégica que ganó peso desde la guerra en Ucrania y que hoy atraviesa asuntos sensibles como Irán, el estrecho de Ormuz, el comercio energético y el equilibrio de poder frente a Estados Unidos.

La cita ocurre en un momento complejo para Rusia, que enfrenta un aislamiento diplomático por la invasión de Ucrania y depende cada vez más de China a fin de sostener exportaciones energéticas afectadas por sanciones occidentales. Antes del viaje, Putin aseguró en un mensaje dirigido al pueblo chino que las relaciones bilaterales alcanzaron “un nivel verdaderamente sin precedentes” y afirmó que los países buscan “la paz y la prosperidad universal”.

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Putin busca reforzar una alianza frente a Trump

El encuentro con Xi Jinping llega pocos días después de la primera visita oficial de Trump a China en casi una década. Aunque Washington intentó estabilizar sus vínculos, no logró avances visibles sobre Kiev ni otros focos internacionales. Analistas consideran que esa ausencia de resultados favorece a Moscú.

Patricia Kim, investigadora de Brookings Institution, señaló que la relación de Xi y Putin “no requiere ese tipo de gesto de tranquilidad” porque ambos gobiernos perciben su cooperación como “estructuralmente más fuerte y estable” que la mantenida con Estados Unidos. El viaje será además el número 25 del líder ruso a China, un dato que refleja la continuidad del acercamiento político, económico y diplomático entre ambas potencias.

El portavoz chino Guo Jiakun declaró que los dos líderes aprovecharán la reunión para “seguir profundizando y fortaleciendo” la cooperación. El Kremlin también elevó sus aspiraciones. Dmitry Peskov declaró que su nación mantiene “expectativas muy serias” con respecto al viaje.

Petróleo, Irán y Ucrania: los temas clave de la cumbre

La agenda incluirá asuntos energéticos decisivos. Rusia es el principal proveedor de petróleo para China, mientras el gigante asiático continúa como gran comprador de crudo iraní. Las tensiones en Oriente Medio y el riesgo sobre el estrecho de Ormuz aumentan el valor estratégico de esos suministros.

Expertos consideran probable una discusión acerca del gasoducto Fuerza de Siberia 2, proyecto impulsado desde hace años con el fin de ampliar exportaciones rusas hacia territorio chino. Además, podría surgir el papel de ambos países ante la guerra de Estados Unidos e Irán. Según declaraciones previas del canciller Serguéi Lavrov, Moscú podría “compensar” eventuales déficits energéticos chinos si el conflicto altera mercados globales.

La guerra en Ucrania es otro eje central. Pekín ha pedido negociaciones, aunque evita condenar a Rusia. Al mismo tiempo, mantiene una posición de neutralidad que genera cuestionamientos occidentales.

Activa maniobras nucleares

Rusia inició tres días de ejercicios militares vinculados al uso y preparación de fuerzas nucleares ante posibles amenazas externas. Según el Ministerio de Defensa ruso, en las maniobras participan más de 65.000 soldados, cientos de misiles y distintos sistemas de armamento, incluidos submarinos, buques y aeronaves con capacidad nuclear.

Los ejercicios se desarrollan mientras aumentan los ataques con drones de Ucrania y coinciden con la visita de Putin a China. Además, incluyen simulaciones con armas nucleares desplegadas en Bielorrusia, aliado estratégico de Moscú fronterizo con países miembros de la OTAN.

La operación ocurre meses después de la expiración del tratado nuclear Tratado Nuevo START. En paralelo, Rusia aseguró haber probado con éxito el misil balístico intercontinental Sarmat y reiteró, en palabras de Putin, que el fortalecimiento del arsenal nuclear seguirá siendo una “prioridad absoluta”.

Xi y Putin exhiben unidad mientras crecen las crisis globales

Los gobiernos de Xi Jinping y Vladímir Putin sostienen una narrativa común sobre la construcción de un mundo multipolar menos dependiente del liderazgo estadounidense. Esa visión aparecerá en una declaración conjunta prevista tras las conversaciones, enfocada en un “nuevo tipo de relaciones internacionales”, según adelantó el Kremlin.

Medios estatales chinos describieron la visita como una señal del papel creciente de Pekín en la diplomacia mundial. El diario Global Times sostuvo que las visitas consecutivas de Trump y Putin muestran al país como “el punto central de la diplomacia mundial”.

Aparte de seguridad y conflictos mundiales, la delegación rusa incluye ministros y representantes empresariales con intereses en comercio, educación y tecnología. Moscú y Pekín también celebran este año tres décadas de asociación estratégica y 25 años del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, hitos que los gobiernos presentan como prueba de una alianza estable pese a la incertidumbre global.