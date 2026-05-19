Elecciones 2026: estudio de Stanford señala que demoras en instalación de mesas en Lima no afectaron resultados electorales

Estudio de Stanford concluyó que RLA perdió aproximadamente 5.691 votos en relación con Roberto Sánchez, muy por debajo de la brecha que separa a ambos candidatos | Composición: LR.

Estudio de Stanford concluyó que RLA perdió aproximadamente 5.691 votos en relación con Roberto Sánchez, muy por debajo de la brecha que separa a ambos candidatos | Composición: LR.

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Otro golpe a la narrativa de un supuesto fraude electoral. Un estudio reciente del Democracy Action Lab de la Universidad de Stanford concluyó que las demoras en la instalación de mesas electorales en los distritos limeños de Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores no generaron una afectación significativa en los resultados finales proclamados el pasado 17 de mayo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La investigación, elaborada por Christopher Dann, Marcelo Peña, Alberto Díaz-Cayeros y Beatriz Magaloni, fue enviada al JNE en calidad de amicus curiae. Es decir, los resultados fueron remitidos al organismo electoral para aportar información técnica y científica que pueda ser considerada en eventuales decisiones relacionadas con el proceso.

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Para llegar a estas conclusiones, los autores analizaron miles de actas de instalación de mesas de sufragio y utilizaron herramientas de inteligencia artificial para identificar la hora de apertura de cada mesa.

Luego, compararon mesas similares dentro de un mismo distrito y contrastaron esos datos con patrones de votación registrados en elecciones anteriores de 2011, 2016 y 2021. De esta manera, buscaron aislar el impacto específico de los retrasos y evitar que otros factores, como diferencias sociales o políticas entre distritos, distorsionaran el análisis.

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Rafael López Aliaga habría ocupado el tercer lugar de todas formas

Con esos datos, los investigadores calcularon cuánto disminuyó la participación en las mesas que abrieron tarde. Hallaron que, mientras más demoraba la apertura, menor era la cantidad de personas que finalmente acudían a votar. Después, realizaron una simulación estadística para estimar cómo se habrían distribuido esos votos perdidos si las mesas hubieran abierto con normalidad, tomando como referencia mesas cercanas que no registraron retrasos.

El estudio concluyó que Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, no habría alcanzado el segundo lugar incluso si las mesas se hubieran instalado sin retrasos extraordinarios.

“Estimamos que López Aliaga perdió aproximadamente 5.691 votos en relación con Roberto Sánchez, muy por debajo de la brecha de 21.209 votos que hoy separa a ambos candidatos. (…) Estimamos que, de no haber existido aperturas tardías extraordinarias, la diferencia final entre los candidatos habría sido de entre 15.510 y 16.210 votos a favor de Roberto Sánchez”, señala el resumen ejecutivo de la investigación.

Puedes leer el estudio completo aquí.