Mundo

Opositor ruso Alexéi Navalni murió por una toxina de rana ecuatoriana, denuncian Reino Unido y otros 4 países

Investigaciones presentadas en Múnich apuntan a que Navalni habría sido envenenado con epibatidina, alcaloide letal detectado en análisis de laboratorio.

La muerte de Alexéi Navalni en 2024 estaría vinculada al uso de epibatidina, un veneno derivado de la rana dardo de Ecuador, según una investigación del Reino Unido
La muerte de Alexéi Navalni en 2024 estaría vinculada al uso de epibatidina, un veneno derivado de la rana dardo de Ecuador, según una investigación del Reino Unido

La muerte de Alexéi Navalni en 2024 habría sido causada por epibatidina, una sustancia presente en la piel de una rana dardo de Ecuador, según una investigación expuesta por el Reino Unido junto a otros cuatro países. La denuncia sostiene que Rusia empleó esa toxina en el envenenamiento del opositor, quien falleció en una colonia penal del Ártico.

“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo”, declaró la ministra británica del Interior, Yvette Cooper, al anunciar la acusación formal. El caso fue expuesto durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde diplomáticos europeos exigieron explicaciones a Moscú.

PUEDES VER: China lanza advertencia a Estados Unidos y asegura que intervenir en Taiwán podría provocar un enfrentamiento

Las pruebas de laboratorio

La sustancia identificada es epibatidina, un alcaloide extremadamente potente derivado de la toxina de rana dardo originaria de Ecuador. Según los informes presentados, análisis toxicológicos detectaron rastros compatibles con esa molécula, que actúa sobre el sistema nervioso y puede resultar letal en dosis mínimas.

La denuncia fue remitida a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), bajo el marco de la Convención sobre Armas Químicas. Las autoridades británicas señalaron que el uso de un compuesto de ese tipo constituye una violación grave de los compromisos internacionales. El antecedente más citado es el caso del agente nervioso Novichok, empleado previamente contra el propio Navalni y atribuido a estructuras vinculadas al Kremlin.

La acusación formal contra el Kremlin

El gobierno británico responsabilizó directamente a Rusia por el envenenamiento. En su declaración, Cooper sostuvo que la operación tuvo respaldo estatal y apuntó al entorno del presidente Vladimir Putin. “No se trata de un incidente aislado, sino de un patrón de uso de armas químicas”, afirmó.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, expresó apoyo a la investigación y pidió una respuesta coordinada. El cargo formal incluye la exigencia de cooperación plena por parte de Moscú y el acceso a información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento en la colonia penal del Ártico.

La viuda del opositor, Yulia Navalnaya, reiteró su reclamo de justicia y sostuvo que la comunidad internacional debe actuar con firmeza. Los cinco países denunciantes plantearon el caso ante la OPAQ y pidieron que se evalúe si el uso de epibatidina encuadra dentro de la prohibición de armas químicas.

El señalamiento refuerza la tensión diplomática con el Kremlin, que ha rechazado responsabilidades en anteriores acusaciones de envenenamiento. El análisis ahora depende de los mecanismos de verificación de la OPAQ y de la presión política de los Estados firmantes.

