Mundo

Alcalde de Guayaquil es arrestado junto a sus hermanos por presunta delincuencia organizada

Video registró el momento exacto en que la Policía de Ecuador ingresa al dormitorio del burgomaestre para ejecutar la orden de captura.

Procedimiento se ejecutó durante la madrugada. Foto: AFP
Procedimiento se ejecutó durante la madrugada. Foto: AFP

La Fiscalía General de Ecuador confirmó la aprehensión del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante un operativo realizado en la madrugada en su domicilio ubicado en Samborondón, provincia de Guayas. La intervención forma parte del denominado caso 'Goleada', que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, según información citada por la agencia Europa Press.

En el mismo procedimiento fueron detenidas otras diez personas, entre ellas Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del jefe municipal y directivos del Barcelona Sporting Club. Tras su aprehensión, el funcionario fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos, mientras distintos actores políticos expresaron posiciones públicas frente al procedimiento judicial.

lr.pe

¿Qué pruebas incautó la policía durante el operativo en el domicilio de Aquiles Álvarez?

De acuerdo con las autoridades, durante el allanamiento en la residencia del jefe municipal de la capital ecuatoriana se decomisó dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, computadoras y diversa documentación vinculada con la indagación en curso. El Ministerio Público señaló en sus cuentas oficiales que estos objetos forman parte de los indicios recopilados dentro del expediente 'Goleada'.

Europa Press informó que el material retenido será sometido a peritajes con el propósito de establecer posibles vínculos entre los bienes confiscados y los hechos investigados. La causa examina movimientos de recursos y estructuras empresariales que, según la entidad nacional de defensa, podrían estar relacionadas con lavado de activos y evasión tributaria.

Hermanos del funcionario y 10 personas más también fueron detenidos. Foto: Fiscalía de Ecuador

Hermanos del funcionario y 10 personas más también fueron detenidos. Foto: Fiscalía de Ecuador

lr.pe

¿Qué argumentos expusieron el Ministerio Público y la defensa antes de que el juez dictara prisión preventiva?

Durante la audiencia realizada en el Complejo Judicial Norte de Quito, el magistrado expuso elementos de convicción reunidos en la fase investigativa y solicitó prisión preventiva para los procesados, además del congelamiento de cuentas bancarias. El Ministerio Público argumentó la existencia de “riesgos procesales” y señaló la necesidad de asegurar la comparecencia de los implicados mientras avance el proceso penal.

Los representantes de Álvarez, encabezados por el abogado Ramiro García, rechazaron el pedido. Sostuvo que los documentos y reportes presentados corresponden a actividades empresariales habituales y no prueban la conformación de una estructura criminal. También indicó que su representado debía enfrentar el procedimiento en libertad, al no existir peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación.

El juez acogió la solicitud fiscal y dictó prisión preventiva contra Álvarez y los demás procesados, medida que deberá cumplirse mientras continúe la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

lr.pe

¿Quién asumió la alcadía tras la detención de Álvarez?

Un día antes de su detención, Aquiles Álvarez solicitó licencia sin sueldo. Tras su ausencia temporal, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió la subrogación de la Alcaldía de Guayaquil desde el 11 de febrero, conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

La designación se formalizó durante una sesión del Concejo Municipal, en la que se informó que Coronel ejercerá funciones como alcaldesa subrogante hasta el 24 de febrero, salvo que la situación administrativa o judicial del titular origine cambios en el período de reemplazo. Mientras tanto, la gestión municipal continuará bajo la conducción de la autoridad encargada.

