Mundo

Rusia y Ucrania retomarán conversaciones con mediación de Estados Unidos tras estancamiento previo

El Kremlin confirmó una nueva ronda de conversaciones mientras el conflicto entra en su quinto año y persisten los desacuerdos sobre territorio y expansión de la OTAN.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania iniciarán una nueva fase la próxima semana con la mediación de Estados Unidos, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Foto:composición LR/AFP
Las negociaciones entre Rusia y Ucrania iniciarán una nueva fase la próxima semana con la mediación de Estados Unidos, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Foto:composición LR/AFP

Las negociaciones Rusia-Ucrania entrarán en una nueva fase la próxima semana con mediación de Estados Unidos, según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Informaremos del lugar y las fechas”, declaró en su rueda de prensa telefónica diaria. El anuncio llega cuando el conflicto se acerca a su quinto año desde la invasión lanzada en 2022.

El reinicio de contactos ocurre tras meses de estancamiento y en medio de conversaciones trilaterales. Aunque no se precisó la sede, fuentes diplomáticas han mencionado ciudades como Ginebra, Abu Dabi y Miami en rondas previas. El objetivo central es explorar una salida política que reduzca la violencia y permita acuerdos parciales, como un eventual canje de prisioneros.

PUEDES VER: Colombia tendrá su primera candidata IA que participará en las elecciones legislativas para representar a las comunidades indígenas

Garantías de seguridad traban el acuerdo

Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones son las garantías de seguridad exigidas por Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado que cualquier acuerdo debe incluir compromisos firmes que impidan más ofensivas. En este sentido, también mantiene su postura sobre la integridad territorial, con especial atención en Donetsk y Crimea.

Desde Moscú, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha señalado que la discusión tiene que considerar “la realidad sobre el terreno”. El mandatario Vladímir Putin sostiene que cualquier pacto necesita reconocer los cambios territoriales derivados del conflicto. Además, insiste en que la expansión de la OTAN hacia el este constituye una amenaza directa a su seguridad.

Estados Unidos actúa como mediador. El enviado especial Steve Witkoff participa en los contactos diplomáticos. Washington busca reducir la intensidad de los combates y promover medidas graduales de distensión, aunque no ha detallado públicamente los términos que propondrá en esta nueva ronda.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez se compromete a organizar elecciones "libres y justas" en Venezuela

Escalada militar en plena negociación

El anuncio de conversaciones coincide con un aumento de tensiones. En las últimas semanas se reportaron ataques con drones y bombardeos contra infraestructura energética en distintas regiones. Ciudades como Odesa y Kramatorsk han sufrido daños en instalaciones clave, según informaron autoridades locales.

La persistencia de acciones armadas complica el ambiente para un acuerdo. Las delegaciones entienden que la situación en el terreno influye en el tono de las conversaciones. Mientras Kiev denuncia ofensivas sobre áreas civiles, su contraparte los acusa de intensificar operaciones con apoyo occidental.

Cooperación económica Rusia-EE. UU.

Peskov confirmó que continúa funcionando el grupo de colaboración entre Moscú y Washington, dirigido por el enviado especial ruso Kiril Dmítriev. En este sentido, precisó que las cuestiones relativas a la cooperación comercial y económica figuran en la agenda y se debaten. Sin embargo, advirtió que hasta que no se resuelva el conflicto es difícil "hablar de algo concreto". "A medida que avancemos por el camino de la solución pacífica, entonces esto podrá pasar al plano práctico", explicó.

Putin ha reiterado su compromiso con la búsqueda de una solución diplomática, aunque subraya la necesidad de eliminar las causas del conflicto. Entre ellas menciona la expansión de la OTAN —que Rusia percibe como una amenaza— y la protección de la población rusoparlante en Ucrania.

