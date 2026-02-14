Zelenski afirma que Putin no “dejará tranquila” a otras naciones de Europa y lo llama “esclavo de la guerra”

Moscú anunció una nueva ronda de negociaciones para el 17 y 18 de febrero, mientras Zelenski se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo que promueva la paz en la región. | Composición LR | AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este sábado durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich que Vladimir Putin es "un esclavo de la guerra", en un mensaje dirigido a la comunidad internacional para advertir sobre lo que considera una amenaza persistente para Ucrania y Europa. El mandatario intervino en este foro internacional celebrado en Alemania, donde reiteró su preocupación por la continuidad del conflicto y la postura del Kremlin.

"Nadie en Ucrania se cree que [Putin] vaya a dejar a nuestra gente tranquila, y tampoco dejará tranquilas a otras naciones europeas, porque no puede prescindir de la idea de la guerra. Puede que él se vea a sí mismo como un zar, pero en realidad es un esclavo de la guerra", declaró el mandatario ucraniano, quien insistió en que su homólogo ruso no lleva "una vida normal". Con estas declaraciones, Zelenski buscó reforzar su mensaje sobre la necesidad de mantener el respaldo internacional frente a la ofensiva rusa y el impacto que esta tiene en la seguridad regional.

Zelenski pide más defensa aérea

El mandatario de 48 años, quien participa desde el viernes en el foro internacional de seguridad, insistió en la urgencia de acelerar el suministro de misiles de defensa antiaérea para hacer frente a los ataques rusos contra infraestructuras críticas del país. También advirtió que los bombardeos han afectado gravemente el sistema energético de su nación, comprometiendo el funcionamiento de las centrales eléctricas y elevando el riesgo para la población civil en medio del invierno.

"La mayoría de ataques van dirigidos contra nuestras centrales eléctricas y otras infraestructuras de gran importancia. No queda una sola central que no haya sido dañada por los ataques rusos", aseveró. Estos asaltos aéreos han dejado a cientos de miles de personas sin calefacción, en un contexto de temperaturas muy por debajo de cero, lo que agrava la crisis humanitaria y energética en varias regiones del país.

Ronda de conversaciones

Moscú anunció el último viernes una nueva ronda de conversaciones que se celebrará el 17 y 18 de febrero con representantes de Kiev y Estados Unidos, con el objetivo de buscar una salida al conflicto armado que está próximo a entrar en su quinto año. Ambas naciones ya sostuvieron previamente dos encuentros en Abu Dabi, con mediación estadounidense, aunque no lograron avances significativos debido a sus posturas divergentes sobre el control territorial en las zonas ocupadas.

El Kremlin exige que el estado del Dnéper se retire del 17% del territorio que mantiene bajo su control en la región oriental de Donetsk, ubicada en el Donbás, una de las principales áreas en disputa. Desde Múnich, el jefe del Palacio Mariinski afirmó que está "listo para un acuerdo que traiga una paz real", reiterando su disposición a avanzar en negociaciones que permitan poner fin a la guerra.

Minutos antes, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se abstuvo en un discurso de comentar las negociaciones sobre el conflicto, y se limitó a lamentar que las Naciones Unidas "no solucionaron" dicha guerra.