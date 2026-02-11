Aerolíneas rusas suspenden temporalmente vuelos comerciales a Cuba tras crisis energética

El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia recomendó a los turistas no viajar a Cuba por la escasez de combustible. | Embajada de Rusia en Cuba

El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia recomendó a los turistas no viajar a Cuba por la escasez de combustible. | Embajada de Rusia en Cuba

La agencia aeronáutica civil rusa, Rosaviatsia, informó este miércoles 11 de febrero que dos de las compañías aéreas más importantes de Rusia, por el momento, no transportarán a sus connacionales hacia el país cubano debido al desabastecimiento de combustible en la isla, consecuencia del bloqueo estadounidense.

A fines de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que dificultó a La Habana comerciar y recibir petróleo de cualquier país, imponiendo una barrera arancelaria.

Medidas para los turistas rusos varados en Cuba

Rossiya, del grupo Aeroflot, y Nordwind anunciaron su cese momentáneo de operaciones a la región del Caribe. Según un comunicado oficial compartido a través de Telegram, ambas empresas "se vieron obligadas a modificar su programa de vuelos hacia los aeropuertos de este país".

De acuerdo con la misiva, desde el 12 de febrero se realizarán vuelos de ida y vuelta "desde La Habana y Varadero a Moscú para atender a los turistas rusos", unos 4.000, que aún se encuentran en la isla. "Se ofrecerán reembolsos a todos los demás pasajeros, quienes podrán solicitarlos en el momento de la compra", añadieron.

Por su parte, Aeroflot indicó que mantiene contacto constante con las autoridades de aviación de Rusia y Cuba para garantizar el futuro de su itinerario. "La aerolínea lamenta los inconvenientes que esto pueda causar a los pasajeros", enfatizó la empresa Rossiya.

Cronograma de repatriación

A través de su canal oficial de prensa, Aeroflot anunció que, a partir de este jueves, comenzarán los vuelos de repatriación operados por las aeronaves FV6928 (de Varadero a Moscú) y FV6850 (entre capitales).

Para la primera ruta, los viajes se llevarán a cabo los días 12, 14, 17, 19 y 21 de febrero de 2026. En cuanto a la segunda, se efectuará únicamente el lunes 16 del presente mes. "Todos los vuelos posteriores en estas rutas serán cancelados", precisaron, indicando que los aviones despegarán por última vez el 24 de febrero.

Sin turismo

El operador turístico ruso Pegas Touristik también anunció la suspensión de paquetes de esta índole hacia La Habana, lo que representa un duro golpe para la economía cubana, que busca mantenerse a flote frente a las amenazas de Estados Unidos. Rusia es la segunda nación de donde proviene la mayor cantidad de visitantes a la nación insular.

"La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de manera organizada y dentro de los plazos previstos", explicó a EFE.

Por otro lado, a pesar de la decisión, la región europea ha reiterado su respaldo a Cuba. "A través de canales diplomáticos y otros medios, mantenemos intensos contactos con nuestros amigos cubanos", afirmó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.