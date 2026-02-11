HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí
EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Mundo

Aerolíneas rusas suspenden temporalmente vuelos comerciales a Cuba tras crisis energética

En ese sentido, el Gobierno de Vladímir Putin también anunció el envío de aeronaves para repatriar a los turistas rusos varados en La Habana.

El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia recomendó a los turistas no viajar a Cuba por la escasez de combustible.
El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia recomendó a los turistas no viajar a Cuba por la escasez de combustible. | Embajada de Rusia en Cuba

La agencia aeronáutica civil rusa, Rosaviatsia, informó este miércoles 11 de febrero que dos de las compañías aéreas más importantes de Rusia, por el momento, no transportarán a sus connacionales hacia el país cubano debido al desabastecimiento de combustible en la isla, consecuencia del bloqueo estadounidense.

A fines de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que dificultó a La Habana comerciar y recibir petróleo de cualquier país, imponiendo una barrera arancelaria.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: México confirma segundo envío de ayuda humanitaria a Cuba y descarta suspender las conexiones aéreas con la isla

lr.pe

Medidas para los turistas rusos varados en Cuba

Rossiya, del grupo Aeroflot, y Nordwind anunciaron su cese momentáneo de operaciones a la región del Caribe. Según un comunicado oficial compartido a través de Telegram, ambas empresas "se vieron obligadas a modificar su programa de vuelos hacia los aeropuertos de este país".

De acuerdo con la misiva, desde el 12 de febrero se realizarán vuelos de ida y vuelta "desde La Habana y Varadero a Moscú para atender a los turistas rusos", unos 4.000, que aún se encuentran en la isla. "Se ofrecerán reembolsos a todos los demás pasajeros, quienes podrán solicitarlos en el momento de la compra", añadieron.

Por su parte, Aeroflot indicó que mantiene contacto constante con las autoridades de aviación de Rusia y Cuba para garantizar el futuro de su itinerario. "La aerolínea lamenta los inconvenientes que esto pueda causar a los pasajeros", enfatizó la empresa Rossiya.

Cronograma de repatriación

A través de su canal oficial de prensa, Aeroflot anunció que, a partir de este jueves, comenzarán los vuelos de repatriación operados por las aeronaves FV6928 (de Varadero a Moscú) y FV6850 (entre capitales).

Para la primera ruta, los viajes se llevarán a cabo los días 12, 14, 17, 19 y 21 de febrero de 2026. En cuanto a la segunda, se efectuará únicamente el lunes 16 del presente mes. "Todos los vuelos posteriores en estas rutas serán cancelados", precisaron, indicando que los aviones despegarán por última vez el 24 de febrero.

PUEDES VER: Cuba presenta paquete de medidas de emergencia para enfrentar la grave crisis energética y asegurar servicios esenciales

lr.pe

Sin turismo

El operador turístico ruso Pegas Touristik también anunció la suspensión de paquetes de esta índole hacia La Habana, lo que representa un duro golpe para la economía cubana, que busca mantenerse a flote frente a las amenazas de Estados Unidos. Rusia es la segunda nación de donde proviene la mayor cantidad de visitantes a la nación insular.

"La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de manera organizada y dentro de los plazos previstos", explicó a EFE.

Por otro lado, a pesar de la decisión, la región europea ha reiterado su respaldo a Cuba. "A través de canales diplomáticos y otros medios, mantenemos intensos contactos con nuestros amigos cubanos", afirmó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Notas relacionadas
Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum busca reanudar el envío de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones de Donald Trump

Claudia Sheinbaum busca reanudar el envío de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones de Donald Trump

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Regatas EN VIVO por partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley: punto a punto el primer set

Alfonso López Chau firma demanda ante el TC para derogar el decreto que privatiza Petroperú

ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

Mundo

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

El país de América Latina que supera a Cuba y Argentina como el más barato para los turistas, según ranking 2026: gastan menos de US$330

Rusia afirma que limitará su arsenal nuclear con la condición de que EE. UU. también lo haga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pomareda plantea iniciativa para “enfrentar” al Legislativo: “Quiero eliminar 15 leyes de este Congreso”, entre ellas las procrimen

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Congreso alcanzaría las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025