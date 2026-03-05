HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Elecciones Generales Perú 2026: qué pasa si no voto y no pago la multa

En las Elecciones 2026, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años. Si una persona no acude a sufragar debe pagar una multa por no votar, cuyo monto depende del distrito donde está registrado. Sin embargo, no todos conocen qué ocurre si tampoco cancelan esa sanción electoral.

Conoce las consecuencias de no votar y no pagar la multa en estas elecciones 2026. Foto: difusión
Las Elecciones 2026 en Perú contemplan sanciones para quienes no cumplen con su obligación de votar. Si un ciudadano no acude a las urnas el día de los comicios y tampoco paga la multa por no votar, su nombre pasa al registro de omisos del sistema electoral. Esta condición genera restricciones para realizar algunos trámites ante el Estado hasta que regularice la situación.

En el país, el sufragio es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años. Después de esa edad el voto es facultativo. La legislación electoral establece que quienes figuran en el padrón deben acudir a votar o presentar una justificación válida. Si no ocurre ninguna de estas dos acciones, el elector recibe una sanción económica determinada por las autoridades electorales.

El monto de la multa por no votar en las Elecciones 2026 no es igual para todos los ciudadanos. El cálculo depende de la clasificación socioeconómica del distrito que aparece en el DNI del elector. Esta clasificación se basa en los criterios de pobreza definidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por ejemplo, en distritos considerados no pobres, la multa asciende a S/110. En zonas catalogadas como pobres no extremas el monto es de S/55. En distritos de pobreza extrema la sanción baja a S/27,50. Estas cifras corresponden a porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

Aunque el monto puede parecer reducido, las consecuencias aparecen cuando la persona decide no pagar la penalidad. El sistema electoral registra al ciudadano como infractor. Mientras la deuda permanezca activa, la persona enfrenta limitaciones para completar ciertos trámites administrativos ante entidades públicas.

¿Qué ocurre si no voto ni pago la multa electoral?

Cuando un elector no participa en las Elecciones 2026 y tampoco cancela la multa por no votar, su nombre queda registrado en el padrón de omisos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este registro funciona como un control para verificar quiénes incumplieron con el deber de sufragio.

El principal efecto se observa al momento de realizar gestiones ante el Estado. El ciudadano no puede completar diversos trámites si mantiene una multa electoral pendiente. Esto incluye procedimientos administrativos en entidades públicas, solicitudes de documentos oficiales o gestiones ante instituciones del sistema estatal.

La restricción se mantiene hasta que la persona regulariza su situación. Para ello debe pagar la multa correspondiente o presentar una dispensa si cuenta con un motivo válido que explique su ausencia en la jornada electoral.

Las autoridades electorales también recuerdan que existen causales para justificar la inasistencia. Entre ellas figuran problemas de salud, viajes al extranjero, desastres naturales u otras circunstancias que impidan acudir a votar. En estos casos, el ciudadano puede solicitar la dispensa ante el JNE dentro de los plazos establecidos.

Multas adicionales si eres miembro de mesa

La sanción económica puede ser mayor si el ciudadano fue designado miembro de mesa y no cumple con esa función durante las Elecciones 2026. En ese caso, la multa alcanza los S/275, equivalente al 5% de la UIT vigente.

Esta penalidad no reemplaza la multa por no votar. Si la persona tampoco sufraga, ambos montos se suman. En un distrito no pobre, por ejemplo, el total puede superar los S/385 entre ambas infracciones.

Las autoridades electorales permiten presentar excusas antes del día de la votación si el ciudadano designado no puede cumplir el cargo. El trámite se realiza ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y debe incluir documentos que acrediten el motivo.

El sistema electoral peruano establece estas sanciones con el objetivo de asegurar la participación ciudadana en los procesos democráticos. Por ello, las autoridades recomiendan acudir a votar o regularizar cualquier ausencia mediante los procedimientos oficiales.

Multa por no votar en Elecciones Generales 2026: cuánto debo pagar

Cómo votar correctamente en las Elecciones 2026: revisa todos los detalles de la cédula de votación

Elecciones Generales Perú 2026: día, horarios y todo lo que debes conocer sobre los comicios del 12 de abril

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

