El Gobierno de Vladimir Putin ya limitaba las funciones en Telegram y WhatsApp desde 2025. | Composición LR/AFP/ChatGPT

El Gobierno de Vladimir Putin ya limitaba las funciones en Telegram y WhatsApp desde 2025. | Composición LR/AFP/ChatGPT

Rusia oficializó el bloqueo total de WhatsApp tras acusar a la compañía de no supervisar ni controlar sus contenidos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, justificó la medida al señalar que “debido a la renuencia de Meta a cumplir con la legislación rusa, se tomó e implementó dicha decisión”. Ante la salida de la plataforma, el Gobierno instó a la población a utilizar MAX, una alternativa similar que cuenta con el respaldo del Estado ruso.

Esta restricción profundiza la política de Vladímir Putin para endurecer la protección interna y el dominio sobre el ecosistema digital, un proceso que ya, desde 2025, limitaba funciones en Telegram y la app recientemente bloqueada. Las autoridades sostienen que las empresas extranjeras vulneran la soberanía nacional al rechazar el almacenamiento de datos en servidores locales y la cooperación con agencias de seguridad. Esta acción se suma al veto previo contra redes sociales como Instagram y Facebook, bajo el argumento de que tales espacios facilitan la comisión de delitos.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Aerolíneas rusas suspenden temporalmente vuelos comerciales a Cuba tras crisis energética

WhatsApp denuncia la decisión rusa

La compañía estadounidense denunció el asedio impuesto por el Kremlin como una estrategia para obligar a los ciudadanos a migrar hacia una plataforma estatal. "Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para la gente en Rusia”, escribió en un comunicado.

El fallo en el servicio responde a que las autoridades rusas eliminaron los dominios de WhatsApp del Sistema de Nombres de Dominio nacional (DNS). Esta acción técnica interrumpe el acceso directo a la plataforma y fuerza a la población a recurrir a herramientas de elusión de censura, como las redes privadas virtuales (VPN).

Pese a complicaciones, la organización reiteró su compromiso con la conectividad de sus seguidores en territorio ruso y busca opciones para superar las barreras gubernamentales. La empresa reconoció que las restricciones actuales representan “un retroceso” en la protección de la privacidad para los afectados. Actualmente, la firma analiza nuevas rutas técnicas para restablecer el servicio de mensajería frente a la presión de Moscú.

¿Qué es MAX, la app impulsada por el Kremlin?

El Gobierno de Putin promueve una aplicación de mensajería nacional que surge como la alternativa frente a servicios extranjeros como WhatsApp. Esta plataforma, desarrollada con participación estatal, aspira a convertirse en una "superaplicación" similar a la china WeChat, pues integra funciones de comunicación, sistemas de pagos y acceso directo a trámites gubernamentales.

Desde septiembre de 2025, la legislación rusa exige la preinstalación obligatoria de MAX en todos los dispositivos móviles comercializados en el país. Esta medida refuerza la estrategia hacia una infraestructura digital soberana, bajo la premisa oficial de que la herramienta "facilita la vida cotidiana de los ciudadanos y cumple con las normas locales".

¿Qué debe pasar para levantarse el bloqueo de la famosa app?

El Kremlin supedita el fin de las restricciones si Meta acata el marco legal ruso, el cual exige que la empresa almacene la información de los ciudadanos en servidores locales y colabore con los cuerpos de seguridad cuando la ley lo requiera. Al respecto, para el portavoz Peskov, si la corporación modifica su actitud y establece un diálogo con las autoridades, “habría oportunidades” y así concretar un pacto.

Por su parte, la compañía de EE.UU. defiende la privacidad de sus usuarios a través del cifrado de extremo a extremo y rechaza las peticiones gubernamentales de acceso masivo a los datos. Esta falta de consenso sugiere que el bloqueo de la plataforma continuará vigente de forma indefinida. En consecuencia, millones de seguidores en Moscú seguirán sin poder usar la aplicación, a menos que opten por redes privadas virtuales (VPN) u otros métodos de evasión.