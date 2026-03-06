HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
Notas de Prensa

Ranking SCIMAGO 2026: Universidad Señor de Sipán se consolida entre las seis mejores universidades del país

Con 989 artículos indexed en Scopus, la USS ocupa el sexto lugar en producción científica nacional, evidenciando su impacto y sostenibilidad en un entorno académico competitivo.

Se resaltó el compromiso institucional y la estrategia de inversión en investigación. Fuente: Difusión.
Se resaltó el compromiso institucional y la estrategia de inversión en investigación. Fuente: Difusión.

La Universidad Señor de Sipán (USS) se ubica entre las series mejores universidades del Perú en investigación científica, según el SCImago Institutions Ranking 2026, una de las evaluaciones académicas más rigurosas a nivel internacional. Este resultado reafirma su posicionamiento como una institución en crecimiento sostenido y con sólida proyección científica en el país.

En un entorno altamente competitivo, donde el ranking evalúa investigación, innovación e impacto social, la USS ha logrado diferenciarse por la solidez y sostenibilidad de su producción científica. Con 989 artículos indexados en Scopus, la universidad se ubica en el sexto puesto nacional en producción científica, evidenciando estándares comparables con las principales instituciones del país.

Además, la USS se posiciona en el percentil 30 en desempeño general, integrando el grupo de universidades con mejor rendimiento del Perú. Este indicador confirma no solo un avance cuantitativo, sino también cualitativo en términos de impacto, visibilidad internacional y competitividad académica.

El fortalecimiento de su ecosistema científico se respalda en 70 docentes reconocidos por el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT), así como en una política institucional sostenida de inversión en infraestructura tecnológica, formación investigadora y alianzas estratégicas nacionales e internacionales.

El rector de la USS, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, señaló que este resultado es consecuencia de una estrategia clara y sostenida. “Hemos priorizado la investigación como eje transformador, fortaleciendo capacidades docentes, impulsando semilleros y grupos especializados, e invirtiendo en infraestructura tecnológica de alto nivel. Este posicionamiento es el resultado de una visión institucional que compite con estándares internacionales”, afirmó.

Por su parte, la vicerrectora de Investigación, Dra. Oriana Rivera Lozada de Bonilla, destacó que este resultado refleja una cultura científica madura y articulada. “La USS ha demostrado que es posible construir excelencia investigativa con visión estratégica, compromiso institucional y trabajo colaborativo”, afirmó.

Con presencia en Chiclayo, Lima, Piura y Trujillo, la USS consolida una propuesta académica de alcance nacional, posicionándose como una institución competitiva, innovadora y alineada con las exigencias del sistema universitario internacional.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

LEER MÁS
Beneficencia de Trujillo organiza carrera solidaria “Héroes que Corren” para apoyar a niños y adultos mayores

Beneficencia de Trujillo organiza carrera solidaria “Héroes que Corren” para apoyar a niños y adultos mayores

LEER MÁS
Frustran intento de fuga de dos internos extranjeros en penal de Trujillo y serán sometidos a proceso disciplinario

Frustran intento de fuga de dos internos extranjeros en penal de Trujillo y serán sometidos a proceso disciplinario

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ranking SCIMAGO 2026: Universidad Señor de Sipán se consolida entre las seis mejores universidades del país

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

Notas de Prensa

Mancomunidad Regional Amazónica anuncia doble edición de la ExpoAmazónica 2026 para impulsar el desarrollo de la Amazonía

Gestión ante el Congreso para asegurar financiamiento y ejecución de la megaobra

Chery HIMLA: cinco razones por las que es la pickup ideal para emprendedores que hacen crecer su negocio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué pasa si no voto y no pago la multa en las Elecciones 2026?

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Fallo por caso Cecilia Ramos marca precedente en Perú: "Es la primera vez que la Corte IDH reconoce las esterilizaciones forzadas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025