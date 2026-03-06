HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE. UU. divulga entrevistas del FBI que incriminarían a Trump por presunta agresión contra menor en caso Epstein

La Casa Blanca sostuvo que las acusaciones fueron realizadas por una "mujer lamentablemente perturbada que tiene un amplio historial delictivo".

La presunta agresión de Trump contra la menor de 13 años habría ocurrido entre 1983 y 1985.
La presunta agresión de Trump contra la menor de 13 años habría ocurrido entre 1983 y 1985. | Composición LR

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) divulgó tres entrevistas del FBI que incriminarían a Donald Trump en una presunta agresión sexual contra una menor de edad. Estos expedientes, según una investigación de National Public Radio (NPR) y una revisión de CNN, habrían sido eliminados del lote de archivos que la misma entidad federal publicó a fines de enero sobre el caso Jeffrey Epstein.

La Casa Blanca aseveró que “algunos documentos contienen información falsa y sensacionalista” contra el líder republicano. Asimismo, la fiscal general Pam Bondi admitió en una carta dirigida a congresistas estadounidenses que los registros no fueron ocultados ni modificados “por venganza, daño a la reputación o sensibilidad política”. Aclaró que la decisión ocurrió sin influencia ni presión de funcionarios del gobierno, figuras públicas o dignatarios extranjeros.

A pesar de las justificaciones anteriores, el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García, argumentó que el DOJ escondió “ilegalmente las entrevistas del FBI con una sobreviviente que acusó a Trump de crímenes atroces”. Este demócrata de California adelantó que llamarán al mandatario para que responda sobre la delicada denuncia.

Nuevas acusaciones sexuales

Los informes recientemente divulgados contienen testimonios de una mujer que acusó en 2019 a Trump de haber abusado de ella cuando tenía 13 años. La agresión habría ocurrido entre 1983 y 1985, después de que ambos fueron presentados por Epstein.

“Son revelaciones históricas que socavan las declaraciones de la Casa Blanca y demuestran, en cambio, que el gobierno estadounidense ha tenido conocimiento de la existencia de una acusadora creíble en los archivos de Epstein”, explicó el periodista independiente Roger Sollenberger, uno de los primeros en señalar sobre el presunto ocultamiento del DOJ.

Además, el reportero señaló que existe otra acusación contra el magnate. Indicó que, según un documento del FBI, el fallecido delincuente sexual convicto presentó al actual jefe de Estado a una adolescente de 14 años en el club Mar-a-Lago en 1994.

“Esa afirmación provino de un testigo clave del gobierno cuya declaración en el juicio ayudó a los fiscales del DOJ a condenar a Ghislaine Maxwell”, alegó. Ella recibió una pena en 2021 por colaborar con Epstein en el tráfico de menores.

Respuesta oficial estadounidense

CNN puntualizó que algunos archivos fueron eliminados y, posteriormente, reincorporados al portal del Departamento de Justicia. Esta entidad escribió en la red social X que los registros publicados se encontraban entre 15 documentos que había “codificado incorrectamente como duplicados” y, por lo tanto, no llegaron a publicarse.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, remarcó que los señalamientos “totalmente infundados” fueron realizados por una “mujer lamentablemente perturbada que tiene un amplio historial delictivo”.

“La falta total de fundamento de estas acusaciones también se ve respaldada por el hecho evidente de que la administración Biden las conocía desde hacía cuatro años y no hizo nada al respecto, porque sabía que el presidente Trump no había hecho absolutamente nada malo", agregó.

