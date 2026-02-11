Rusia afirma que limitará su arsenal nuclear con la condición de que EE. UU. también lo haga

Este 11 de febrero, el Gobierno ruso afirmó que está dispuesto a limitar su arsenal nuclear, a pesar del vencimiento del tratado Nuevo START, que expiró el 5 de febrero. "Se mantendrán en vigor, pero solo si Estados Unidos no rebasa los límites mencionados", afirmó el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Vladímir Putin reafirmó en 2025 su intención de mantenerse bajo los regímenes que contempla este acuerdo para contener los temores de una carrera armamentista nuclear descontrolada.

TE RECOMENDAMOS PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Prevención ante un despliegue descontrolado de armas atómicas

Rusia y Estados Unidos poseen los arsenales de armamento nuclear más grandes y vastos del mundo. Ante el temor de que la carrera nuclear no tenga límites en la creación de armamentos que podrían ocasionar catástrofes, ambas naciones optaron por llegar a un acuerdo con el fin de controlar y fiscalizar mejor esta producción.

Sin embargo, desde que expiró el tratado Nuevo START, ya no existe ningún texto bilateral que limite este despliegue por parte de las potencias, más allá de un acuerdo de palabra entre ambas naciones. Según el canciller Lavrov, Moscú actuará de forma "responsable" con respecto a estas restricciones, partiendo de "un análisis de la política militar estadounidense".

Asimismo, el Kremlin también añadió que, junto con Washington, seguirán negociando nuevos tratados con un enfoque abierto al beneficio global para evitar un posible desastre nuclear. "Tenemos razones para creer que Estados Unidos no tiene prisa por abandonar estos límites y que serán observados en el futuro previsible", añadió.

PUEDES VER: La OTAN lanza misión Arctic Sentry para reforzar la defensa en el Ártico ante amenazas de Rusia y China

El tratado Nuevo START

Fue firmado por primera vez en 2010 —durante el Gobierno de Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev— donde se limitó el alcance nuclear de Estados Unidos y Rusia a 1.550 ojivas por cada parte, lo que representó una reducción de casi el 30% sobre el tope establecido en 2002. Además, se abrió la posibilidad de llevar a cabo inspecciones presenciales en las instalaciones de la contraparte, las cuales estuvieron en vigor hasta 2023, cuando Putin suspendió estas visitas.

Si bien Donald Trump no respondió a la propuesta de Moscú de renovar este acuerdo en septiembre de 2025, al cual se refirió como un pacto "mal negociado", afirmó que está abierto a establecer un "nuevo tratado mejorado y modernizado", el cual podría incluir a China. Sin embargo, Pekín rechazó la oferta, alegando que su arsenal era muy inferior al de los países involucrados.

"Si se confirma la intención de nuestros colegas estadounidenses de mantener algún tipo de cooperación en esto, trabajaremos activamente en un nuevo acuerdo y consideraremos los temas que han quedado fuera de los acuerdos de estabilidad estratégica", puntualizó Lavrov.