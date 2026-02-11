HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Se viene la censura de José Jerí? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Rusia afirma que limitará su arsenal nuclear con la condición de que EE. UU. también lo haga

El Gobierno de Vladímir Putin afirmó que, de cumplirse, las restricciones del tratado Nuevo START seguirán en vigor, pese a su expiración.

Vladímir Putin y Donald Trump pactarían un nuevo acuerdo de control nuclear.
Vladímir Putin y Donald Trump pactarían un nuevo acuerdo de control nuclear. | AFP | Andrew Caballero-Reynolds

Este 11 de febrero, el Gobierno ruso afirmó que está dispuesto a limitar su arsenal nuclear, a pesar del vencimiento del tratado Nuevo START, que expiró el 5 de febrero. "Se mantendrán en vigor, pero solo si Estados Unidos no rebasa los límites mencionados", afirmó el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Vladímir Putin reafirmó en 2025 su intención de mantenerse bajo los regímenes que contempla este acuerdo para contener los temores de una carrera armamentista nuclear descontrolada.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Financial Times revela que Zelenski planearía nuevas elecciones y referéndum sobre tratado de paz, pero Ucrania lo niega

lr.pe

Prevención ante un despliegue descontrolado de armas atómicas

Rusia y Estados Unidos poseen los arsenales de armamento nuclear más grandes y vastos del mundo. Ante el temor de que la carrera nuclear no tenga límites en la creación de armamentos que podrían ocasionar catástrofes, ambas naciones optaron por llegar a un acuerdo con el fin de controlar y fiscalizar mejor esta producción.

Sin embargo, desde que expiró el tratado Nuevo START, ya no existe ningún texto bilateral que limite este despliegue por parte de las potencias, más allá de un acuerdo de palabra entre ambas naciones. Según el canciller Lavrov, Moscú actuará de forma "responsable" con respecto a estas restricciones, partiendo de "un análisis de la política militar estadounidense".

Asimismo, el Kremlin también añadió que, junto con Washington, seguirán negociando nuevos tratados con un enfoque abierto al beneficio global para evitar un posible desastre nuclear. "Tenemos razones para creer que Estados Unidos no tiene prisa por abandonar estos límites y que serán observados en el futuro previsible", añadió.

PUEDES VER: La OTAN lanza misión Arctic Sentry para reforzar la defensa en el Ártico ante amenazas de Rusia y China

lr.pe

El tratado Nuevo START

Fue firmado por primera vez en 2010 —durante el Gobierno de Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev— donde se limitó el alcance nuclear de Estados Unidos y Rusia a 1.550 ojivas por cada parte, lo que representó una reducción de casi el 30% sobre el tope establecido en 2002. Además, se abrió la posibilidad de llevar a cabo inspecciones presenciales en las instalaciones de la contraparte, las cuales estuvieron en vigor hasta 2023, cuando Putin suspendió estas visitas.

Si bien Donald Trump no respondió a la propuesta de Moscú de renovar este acuerdo en septiembre de 2025, al cual se refirió como un pacto "mal negociado", afirmó que está abierto a establecer un "nuevo tratado mejorado y modernizado", el cual podría incluir a China. Sin embargo, Pekín rechazó la oferta, alegando que su arsenal era muy inferior al de los países involucrados.

"Si se confirma la intención de nuestros colegas estadounidenses de mantener algún tipo de cooperación en esto, trabajaremos activamente en un nuevo acuerdo y consideraremos los temas que han quedado fuera de los acuerdos de estabilidad estratégica", puntualizó Lavrov.

Notas relacionadas
Gobierno de Putin restringe el funcionamiento de Telegram hasta que corrijan "las violaciones de la legislación" rusa

Gobierno de Putin restringe el funcionamiento de Telegram hasta que corrijan "las violaciones de la legislación" rusa

LEER MÁS
Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

LEER MÁS
Zelenski denuncia que Ucrania sufrió una oleada de más de 3.000 ataques rusos en una semana

Zelenski denuncia que Ucrania sufrió una oleada de más de 3.000 ataques rusos en una semana

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Cuba comienza a cerrar sus hoteles y reubicar turistas para reducir el consumo energético ante el bloqueo petrolero de EE.UU.

Cuba comienza a cerrar sus hoteles y reubicar turistas para reducir el consumo energético ante el bloqueo petrolero de EE.UU.

LEER MÁS
Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 27 heridos

Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 27 heridos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Hasta 5.000 euros por recostarse y tomar un plato de caldo al día: un estudio espacial recluta voluntarios

El único aeropuerto del mundo en un parque nacional, donde prohíben aviones antiguos y puedes ver la Vía Lactea: está en América

Mundo

El único aeropuerto del mundo en un parque nacional, donde prohíben aviones antiguos y puedes ver la Vía Lactea: está en América

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 27 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Congreso: APP y José Luna confirman que se sumarán al pedido para convocar un pleno extraordinario

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025