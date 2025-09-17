HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Alexéi Navalni, opositor de Vladimir Putin, habría muerto envenedado en prisión, asegura su viuda

Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, aseguró que análisis de laboratorios occidentales confirmaron que su esposo fue envenenado en prisión, contradiciendo la versión oficial del gobierno.

Yulia Navalnaya durante una manifestación contra Vladimir Putin, luego de la muerte de su esposo.
Yulia Navalnaya durante una manifestación contra Vladimir Putin, luego de la muerte de su esposo. | Foto: AFP

La viuda de Alexéi Navalni, el principal opositor del presidente ruso Vladimir Putin, denunció que su esposo habría sido envenenado en prisión, contradiciendo la versión oficial del gobierno, que sostuvo que su muerte ocurrió de forma repentina.

En un video publicado en X, Yulia Navalnaya aseguró que unos análisis realizados en laboratorios occidentales confirmaron sus sospechas: su esposo fue envenenado mientras permanecía encarcelado injustamente por oponerse al gobierno ruso.

PUEDES VER: Muere Alexéi Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin en prisión del Ártico de Rusia

lr.pe

¿Qué dijo la viuda de Alexéi Navalni?

"Logramos transferir el material biológico de Alexei al extranjero. Laboratorios de dos países diferentes realizaron análisis. Estos laboratorios, independientemente entre sí, concluyeron que Alexei fue envenenado", menciona Navalnaya.

"Estos resultados son de importancia pública y deben conocerse. Todos merecemos saber la verdad", declaró la viuda de Navalni. Su video se ha viralizado, debido a que fue compartido por cientos de usuarios en redes sociales.

Yulia Navalnaya precisó que los resultados están basados en "muestras biológicas" que unos allegados de Alexéi Navalni pudieron "extraer y transferir al extranjero" de forma segura antes de su entierro.

Sin brindar mayores detalles, la esposa del carismático opositor ruso instó a los laboratorios a publicar sus resultados de forma independiente y a especificar qué veneno creen que fue empleado.

PUEDES VER: Embajador de Rusia: “La muerte de Alexei Navalni no afectó a la política, fue creado para demonizar a Rusia”

lr.pe

¿Quién fue Alexéi Navalni?

Alexéi Navalni fue un carismático activista anticorrupción que logró movilizar a miles de personas en Rusia para protestar contra el Kremlin, mientras exponía un presunto enriquecimiento ilícito del círculo íntimo de Vladimir Putin.

En 2020, Navalni fue envenenado mientras hacía campaña en Siberia, por lo que fue trasladado en un vuelo de evacuación de emergencia a Alemania, donde pasó meses recuperándose.

El opositor de Vladimir Putin decidió regresar a Rusia en enero de 2021, sin sospechar que sería arrestado y condenado a 19 años de prisión por una serie de cargos, entre los que figuraba "extremismo".

Pese a encontrarse en una colonia penal del Ártico, donde las temperaturas caen hasta los 28 grados bajo cero, Navalni mantuvo su campaña contra Vladimir Putin e incluso se pronunció en contra de la invasión a Ucrania.

PUEDES VER: Alexéi Navalni: ¿quién es el principal opositor de Vladimir Putin que fue hallado envenenado?

lr.pe

En febrero de 2024, las autoridades rusas informaron que Alexéi Navalni había fallecido en una situación bastante extraña, mientras caminaba por el patio de la prisión.

La muerte del opositor ruso levantó bastantes sospechas, sobre todo porque los funcionarios penitenciarios tardaron varios días en entregar el cuerpo de Navalni a sus familiares,

La viuda de Alexéi Navalni siempre ha asegurado que su esposo fue asesinado por órdenes de Vladimir Putin. No obstante, el Kremlin siempre ha rechazado tales acusaciones.

