No es Venezuela: este es el país que se consolida como el mayor productor de petróleo en América Latina en 2026, según GFP

América Latina volvió al centro del debate energético tras la actualización de los rankings internacionales de producción de crudo. Los registros más recientes muestran cambios en el liderazgo regional y en la posición de varios países dentro del mercado global de hidrocarburos.

En ese contexto, mientras Estados Unidos autorizó nuevas operaciones que permiten la comercialización de petróleo venezolano bajo licencias específicas, los datos difundidos por Global Firepower ubican a Brasil como el mayor productor de Sudamérica y séptimo a nivel mundial, por delante de Venezuela y México dentro del mismo listado.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Qué factores hacen que el país carioca sea el mayor productor de petróleo en Sudamérica?

El gobierno encabezado por Lula da Silva, supera los 4,2 millones de barriles diarios de petróleo, según el ranking internacional de Global Firepower. Esa cifra lo coloca por encima de cualquier otro país sudamericano dentro del mismo registro. Ninguna otra economía de la región alcanza ese nivel de extracción en la medición publicada.

Uno de los factores centrales es el desarrollo de los yacimientos ubicados en la capa denominada pre-sal. Estos reservorios se encuentran bajo espesas capas de sal en aguas profundas del Atlántico y concentran una parte sustancial de la producción nacional. Campos situados en la cuenca de Santos representan un porcentaje significativo del total brasileño, según datos oficiales del sector energético.

Otro elemento relevante es la infraestructura instalada para operaciones en aguas profundas y ultraprofundas. Brasil cuenta con plataformas marítimas de alta capacidad, tecnología especializada y participación de compañías internacionales asociadas a la petrolera estatal. Esa estructura productiva permitió sostener un crecimiento constante en la última década y mantener niveles superiores a los de otros productores sudamericanos como Venezuela, Colombia o Argentina.

Además, la potencia sudamericana ha mantenido estabilidad operativa en sus campos offshore, lo que ha favorecido la continuidad en la extracción. A diferencia de otros países de la región que han enfrentado restricciones financieras o sanciones externas, el sector brasileño ha conservado acceso a inversión y tecnología, lo que impacta directamente en su volumen diario.

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Top 10 ranking de América Latina, según Global Firepower

Global Firepower no publica un ranking exclusivo para América Latina, pero su clasificación mundial de producción de petróleo permite identificar a los países latinoamericanos incluidos en la tabla global:

Brasil puesto 1 en América Latina - posición 7 en el ranking mundial.

puesto 1 en América Latina - posición 7 en el ranking mundial. México puesto 2 en América Latina - posición 11 en el ranking mundial.

puesto 2 en América Latina - posición 11 en el ranking mundial. Argentina puesto 3 en América Latina - posición 22 en el ranking mundial.

puesto 3 en América Latina - posición 22 en el ranking mundial. Venezuela puesto 4 en América Latina - posición 23 en el ranking mundial.

puesto 4 en América Latina - posición 23 en el ranking mundial. Colombia puesto 5 en América Latina - posición 24 en el ranking mundial.

puesto 5 en América Latina - posición 24 en el ranking mundial. Ecuador puesto 6 en América Latina - posición 29 en el ranking mundial.

puesto 6 en América Latina - posición 29 en el ranking mundial. Perú puesto 7 en América Latina - posición 41 en el ranking mundial.

puesto 7 en América Latina - posición 41 en el ranking mundial. Bolivia puesto 8 en América Latina - posición 54 en el ranking mundial.

puesto 8 en América Latina - posición 54 en el ranking mundial. Cuba puesto 9 en América Latina - posición 59 en el ranking mundial.

puesto 9 en América Latina - posición 59 en el ranking mundial. Chile puesto 10 en América Latina - posición 77 en el ranking mundial.

PUEDES VER: Corea del Sur le quita terreno al océano con una megacontrucción que divide el mar de la tierra y es visible desde el espacio

¿Quién es el mayor productor de petróleo en el mundo?

En la clasificación internacional de producción de crudo, el primer lugar corresponde a Estados Unidos. Datos de la Administración de Información Energética de ese país indican que su volumen diario supera ampliamente al de otras potencias energéticas.

Gran parte del petróleo estadounidense proviene de regiones como la cuenca del Pérmico, ubicada en Texas y Nuevo México. Ese polo productivo concentra millones de barriles diarios y ha permitido que Estados Unidos se mantenga por encima de productores tradicionales como Arabia Saudita y Rusia en los registros internacionales recientes.