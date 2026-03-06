Gunther Gonzales juró como representante del CAL ante el JNE tras ser proclamado como ganador en las elecciones

El abogado Gunther Gonzales juró como nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de ser proclamado ganador de las elecciones organizadas por el gremio. La designación se formalizó tras la resolución del comité electoral que confirmó su victoria y permitió su incorporación al pleno del organismo electoral.

Los comicios se realizaron mediante votación de los abogados habilitados del Colegio de Abogados de Lima, quienes acudieron a las urnas en una jornada electoral desarrollada en Lima. Gunther Gonzales obtuvo 10.392 votos y superó con amplia ventaja a su principal competidor, Willy Ramírez, quien buscaba la reelección en el cargo y alcanzó 6.435 votos. Con ese resultado, el abogado civilista se convirtió en el nuevo integrante del JNE en representación del gremio profesional.

Tras la proclamación oficial, el nuevo representante del CAL prestó juramento para asumir funciones dentro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, órgano encargado de garantizar la legalidad de los procesos electorales en el país. Su accesitario será el abogado Willy Ramírez, quien ocupó el cargo durante el periodo anterior y culminó su mandato este año.

El proceso electoral que definió la designación de Gunther Gonzales estuvo acompañado por cuestionamientos presentados por una de las candidatas participantes. Tammy Quintanilla solicitó la nulidad parcial de la votación al alegar presuntas infracciones al reglamento electoral. Sin embargo, el comité electoral del CAL rechazó el pedido al considerar que no existían causales como fraude o coacción que justifiquen anular los resultados.

Además de su actividad gremial, Gunther Gonzales es un abogado especializado en derecho civil. Realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo un doctorado en Derecho. En su trayectoria profesional también ocupó cargos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y se desempeñó como juez supremo provisional en la Corte Suprema en procesos vinculados al derecho civil patrimonial.