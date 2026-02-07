HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     
Mundo

Ni Brasil ni Argentina: China potencia a este país de América Latina para liderar su mayor expansión tecnológica y desplazar a EE. UU.

El país de Sudamérica firmó 19 acuerdos con Beijing que abarcan comercio, ciencia, inteligencia artificial y cooperación estratégica.

Montevideo asume rol clave en el Foro China-CELAC 2026. Foto: Creado por IA
Montevideo asume rol clave en el Foro China-CELAC 2026. Foto: Creado por IA

Uruguay y el gobierno de Xi Jinping estrecharon sus lazos durante la visita de Estado del presidente charrúa, Yamandú Orsi, entre el 1 y el 7 de febrero de 2026, con la firma de 19 acuerdos binacionales que consolidan la Asociación Estratégica Integral. Durante la reunión con el líder asiático en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, ambos países construyen un vínculo que comenzó formalmente en 1988.

Ambas naciones buscan fortalecer la cooperación en el Sur Global, con el fin de promover un “mundo multipolar equitativo y ordenado” y apoyar a América Latina y el Caribe en la salvaguarda de soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, según Xi. Por su parte, Orsi destacó la importancia de diversificar el comercio bilateral, respaldó un “sistema de comercio internacional basado en normas” y subrayó la complementariedad económica entre los dos gobiernos.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

¿Por qué China elige al país sudamericano como líder regional en modernización y crecimiento económico?

El estado asiático no se limita a ser un destino comercial más para Uruguay: se mantiene como su mayor mercado de exportación durante más de diez años. Cerca del 25 % de los envíos uruguayos se dirigen a este país, una alianza que ha resultado clave para el crecimiento del Producto Interno Bruto nacional en las últimas dos décadas.

Esta nueva colaboración se centra en sectores clave como ciencia, innovación y TIC, con un enfoque especial en inteligencia artificial, economía digital y tecnología verde. La visita de Orsi permitió ampliar acuerdos iniciados en 2023 que incluían participación china en redes 5G y formación de talento especializado.

La relación también refuerza el respaldo diplomático del territorio latino al principio de “una sola China”, dando fuerza a la posición de Beijing frente a Taiwán y Hong Kong. Este alineamiento político fortalece la confianza mutua, que Xi calificó de “sólida”, y facilita la cooperación estratégica en comercio, desarrollo y gobernanza regional.

PUEDES VER: El país de América Latina que rompe récord histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

lr.pe

¿Cómo planean ambas repúblicas ampliar su cooperación en inteligencia artificial, 5G y economía digital?

La nación uruguaya y China suscribieron memorandos de entendimiento para avanzar en inteligencia artificial, 5G y economía digital, con laboratorios conjuntos y transferencia innovadora como pilares. Se prevé ampliar la cooperación educativa mediante intercambios docentes y programas de formación para fomentar la aplicación de nuevas herramientas en el sistema educativo y el sector productivo.

Además, los países buscan implementar estándares internacionales abiertos, garantizar eficiencia y seguridad, y fortalecer la ciberseguridad mediante la convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. La agenda incluye gobernanza global de IA, laboratorios de investigación y proyectos de transformación, que llevan a Uruguay como ombligo tecnológico en el Atlántico Sur.

PUEDES VER: China rescata a Sudáfrica de los aranceles de Trump: el histórico pacto comercial que desafía a Estados Unidos

lr.pe

¿Cómo beneficiará la nueva cooperación en turismo, ciencia y sostenibilidad a los uruguayos?

El acuerdo mutuo amplía beneficios para la ciudadanía, como acceso sin visa al país asiático para estadías cortas, lo que potenciará el turismo y los intercambios culturales. En ciencia y tecnología, destacan laboratorios conjuntos en bionanofarma, soja y agricultura, así como programas de formación para jóvenes investigadores.

En materia ambiental, las dos partes se comprometen a acciones climáticas alineadas con el Acuerdo de París, que promueve energías renovables y transición energética. También se reforzará la seguridad alimentaria mediante el Plan SAN-Celac 2030 y la cooperación en gestión de recursos hídricos, agua potable y saneamiento, que junta sostenibilidad y bienestar social en la agenda conjunta.

Notas relacionadas
País de América Latina sufre fuertes sequías y pone en riesgo futuras ventas de un cultivo muy deseado por China

País de América Latina sufre fuertes sequías y pone en riesgo futuras ventas de un cultivo muy deseado por China

LEER MÁS
Científicos de China confirman que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Científicos de China confirman que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

LEER MÁS
Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

Milo J en Lima 2026 ya es sold out: zonas, fecha y todo sobre el concierto del ídolo argentino

Ni Brasil ni Argentina: China potencia a este país de América Latina para liderar su mayor expansión tecnológica y desplazar a EE. UU.

Mundo

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

"Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

APP y Somos Perú son las bancadas con mayor desaprobación ciudadana, según Imasen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025