Ni Brasil ni Argentina: China potencia a este país de América Latina para liderar su mayor expansión tecnológica y desplazar a EE. UU.

Uruguay y el gobierno de Xi Jinping estrecharon sus lazos durante la visita de Estado del presidente charrúa, Yamandú Orsi, entre el 1 y el 7 de febrero de 2026, con la firma de 19 acuerdos binacionales que consolidan la Asociación Estratégica Integral. Durante la reunión con el líder asiático en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, ambos países construyen un vínculo que comenzó formalmente en 1988.

Ambas naciones buscan fortalecer la cooperación en el Sur Global, con el fin de promover un “mundo multipolar equitativo y ordenado” y apoyar a América Latina y el Caribe en la salvaguarda de soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, según Xi. Por su parte, Orsi destacó la importancia de diversificar el comercio bilateral, respaldó un “sistema de comercio internacional basado en normas” y subrayó la complementariedad económica entre los dos gobiernos.

¿Por qué China elige al país sudamericano como líder regional en modernización y crecimiento económico?

El estado asiático no se limita a ser un destino comercial más para Uruguay: se mantiene como su mayor mercado de exportación durante más de diez años. Cerca del 25 % de los envíos uruguayos se dirigen a este país, una alianza que ha resultado clave para el crecimiento del Producto Interno Bruto nacional en las últimas dos décadas.

Esta nueva colaboración se centra en sectores clave como ciencia, innovación y TIC, con un enfoque especial en inteligencia artificial, economía digital y tecnología verde. La visita de Orsi permitió ampliar acuerdos iniciados en 2023 que incluían participación china en redes 5G y formación de talento especializado.

La relación también refuerza el respaldo diplomático del territorio latino al principio de “una sola China”, dando fuerza a la posición de Beijing frente a Taiwán y Hong Kong. Este alineamiento político fortalece la confianza mutua, que Xi calificó de “sólida”, y facilita la cooperación estratégica en comercio, desarrollo y gobernanza regional.

¿Cómo planean ambas repúblicas ampliar su cooperación en inteligencia artificial, 5G y economía digital?

La nación uruguaya y China suscribieron memorandos de entendimiento para avanzar en inteligencia artificial, 5G y economía digital, con laboratorios conjuntos y transferencia innovadora como pilares. Se prevé ampliar la cooperación educativa mediante intercambios docentes y programas de formación para fomentar la aplicación de nuevas herramientas en el sistema educativo y el sector productivo.

Además, los países buscan implementar estándares internacionales abiertos, garantizar eficiencia y seguridad, y fortalecer la ciberseguridad mediante la convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. La agenda incluye gobernanza global de IA, laboratorios de investigación y proyectos de transformación, que llevan a Uruguay como ombligo tecnológico en el Atlántico Sur.

¿Cómo beneficiará la nueva cooperación en turismo, ciencia y sostenibilidad a los uruguayos?

El acuerdo mutuo amplía beneficios para la ciudadanía, como acceso sin visa al país asiático para estadías cortas, lo que potenciará el turismo y los intercambios culturales. En ciencia y tecnología, destacan laboratorios conjuntos en bionanofarma, soja y agricultura, así como programas de formación para jóvenes investigadores.

En materia ambiental, las dos partes se comprometen a acciones climáticas alineadas con el Acuerdo de París, que promueve energías renovables y transición energética. También se reforzará la seguridad alimentaria mediante el Plan SAN-Celac 2030 y la cooperación en gestión de recursos hídricos, agua potable y saneamiento, que junta sostenibilidad y bienestar social en la agenda conjunta.