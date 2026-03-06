Gobierno asigna S/ 100 millones al JNE tras reunión de Roberto Burneo con el MEF

Roberto Burneo, titular del JNE, detalla avances presupuestales para las elecciones generales y regionales 2026. | Composición/LR

El Poder Ejecutivo aprobó la transferencia de S/ 100 millones a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras una reunión entre el presidente del ente electoral y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con esta asignación de recursos, Roberto Burneo anunció que se ha logrado cubrir el 98.7% del presupuesto necesario para la organización y ejecución de las elecciones generales del próximo 12 de abril.

El titular del JNE precisó que, a pesar del avance presupuestario, aún no se llega a un consenso con el Gobierno, debido a que no se ha aprobado la asignación de bonos para los magistrados del Poder Judicial que integran los Jurados Electorales Especiales (JEE). Esta situación representa un avance desigual en el proceso, ya que para los comicios generales operan 60 JEE, pero las regiones la cobertura es deficiente, con apenas 28 instalados de los 91 requeridos.

Pese a estas limitaciones, el organismo aseguró contar con la capacidad logística para fiscalizar los locales de votación y las mesas de sufragio. Al respecto, el presidente del JNE destacó que el plan operativo contempla la asignación de un fiscalizador por cada dos mesas, una medida estratégica ante la recurrente ausencia de personeros y observadores en diversos puntos del país. “La idea es que el Jurado esté presente con su equipo de fiscalizadores para garantizar la legalidad del proceso”, señaló Burneo vía RPP.

Esta transferencia se realiza bajo el Decreto Supremo N° 031-2026-EF, que autoriza el uso de un total de 224,77 millones de soles provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF.

Esta cifra se distribuye entre tres sectores estratégicos para asegurar la viabilidad de las elecciones generales y regionales 2026:

Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Recibe S/ 100 millones destinados específicamente a los gastos operativos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Ministerio de Defensa (Mindef): Recibe S/101,47 millones para financiar la intervención de las Fuerzas Armadas en el resguardo del proceso.

Ministerio del Interior (Mininter): Recibe S/ 23,29 millones para las acciones de seguridad a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).