China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China amplía su influencia en el sector minero del país de América Latina. Foto: Composición LR

Por primera vez, una empresa controlada por capitales chinos cerrará el año como la principal productora de cobre en Perú. El liderazgo corresponde a Las Bambas, operación ubicada en Apurímac y gestionada por MMG Limited, firma controlada por China Minmetals Corporation.

Los balances del Gobierno peruano señalan que, hasta noviembre de 2025, Las Bambas registró una producción de 379.085 toneladas métricas finas. Ese volumen colocó a la minera por encima de compañías históricas del sector como Southern Peru Copper Corporation, Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

¿Cómo Las Bambas llevó a China a liderar la producción de cobre en Perú en 2025?

La expansión minera china en Perú se consolidó con la adquisición de Las Bambas en 2014 por parte de MMG Limited. La operación inició actividades productivas en 2016, tras convertirse en uno de los proyectos cupríferos más relevantes del país por escala y capacidad instalada.

En su primer año de producción, Las Bambas alcanzó 329.368 toneladas métricas finas. Para 2025, entre enero y noviembre, el volumen ascendió a 379.085 toneladas métricas finas, cifra que permitió a la empresa cerrar el año como la mayor productora de cobre del país, según datos oficiales.

¿Por qué el crecimiento de las mineras chinas superó ampliamente al del mercado peruano?

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, la producción conjunta de Las Bambas y Toromocho creció 754% desde 2014. En ese mismo periodo, el incremento total de la producción nacional de cobre alcanzó el 82%.

La diferencia también aparece en las tasas anuales compuestas. Las empresas de capital chino registraron un crecimiento promedio de 20,7% por año, mientras que el conjunto del mercado cuprífero peruano avanzó a un ritmo de 5,6% anual, según las cifras oficiales del sector.

¿Cómo el avance chino en Perú reconfigura el ranking mundial de productores de cobre?

Para 2025, la producción estimada de cobre de Perú se sitúa en 2,75 millones de toneladas. Si se atribuye a China el volumen controlado por empresas de ese origen, cercano al 30% del total peruano, el país asiático alcanzaría aproximadamente 2,6 millones de toneladas.

Con ese cálculo, China pasaría del cuarto al tercer lugar mundial en el ranking de países productores de cobre, por encima de Perú. En 2024, la clasificación global ubicó a Chile con 5,5 millones de toneladas, seguido por la República Democrática del Congo con 3,3 millones, Perú con 2,7 millones y China con 1,8 millones de toneladas.

¿Qué implica que la mayor parte del cobre peruano salga del país como concentrado?

Los datos sectoriales muestran que cerca del 80% de la producción nacional de cobre se exporta en forma de concentrados. A diferencia de Chile, que refina alrededor del 70% de su cobre en siete plantas, Perú cuenta con una sola refinería operativa, ubicada en Ilo.

Empresas de capital chino como Las Bambas y Chinalco envían estos concentrados directamente a China, donde se recuperan minerales adicionales como oro, plata, litio y telurio. Especialistas advierten sobre la limitada fiscalización, la baja capacidad de refinación local y la menor captación de renta minera asociada a este modelo de exportación.