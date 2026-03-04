Así extraerán del océano el primer cable transatlántico de fibra óptica para construir nuevas redes submarinas

Un informe de la revista estadounidense Wired puntualizó que casi 600 cables submarinos de fibra óptica recorren actualmente los océanos para que millones de personas puedan enviar mensajes por Facebook, realizar videollamadas por WhatsApp o acceder a contenidos digitales divulgados por TikTok. En ese sentido, se mencionó que las extracciones de redes submarinas obsoletas se volvieron una necesidad técnica para la infraestructura global de comunicaciones.

Las empresas AT&T, British Telecom y France Telecom trabajaron conjuntamente para construir la instalación del TAT-8 (Trans-Atlantic Telephone 8), considerado el primer cable transatlántico de fibra óptica. Ofrecía una conexión de 280 Mbps y supuso un gran avance para la época al transportar información entre Estados Unidos y Europa a la velocidad de la luz. Dicha infraestructura comenzó a funcionar el 14 de diciembre de 1988 y marcó un hito en la historia de la conectividad al ser testigo de acontecimientos como la caída del Muro de Berlín y la aparición de la World Wide Web. Sin embargo, la vida útil del TAT-8 finalizó en 2002 debido al incremento masivo de usuarios y a un fallo técnico cuyo costo de reparación resultó excesivo.

Retiran histórico cable transatlántico TAT-8

La iniciativa de retirar el primer cable transatlántico de fibra óptica de 5.846 kilómetros surgió para liberar espacio en el lecho marino, construir nuevas redes submarinas, gestionar la infraestructura obsoleta y recuperar materiales valiosos mediante reciclaje industrial. De acuerdo con la revista Wired, la operación será dirigida por Subsea Environmental Services, que combinará métodos históricos y modernos para realizar la extracción.

El medio también informó que harán uso del buque Maasvliet para localizar, enganchar y extraer desde las profundidades oceánicas los kilómetros de fibra óptica del TAT-8. Este navío está equipado con tecnología diésel-eléctrica. Asimismo, los equipos utilizarán listas de posicionamiento detalladas para identificar, con coordenadas exactas, cada sección, enlace y repetidor del sistema de cableado.

Desmantelan primer cable transatlántico

Cuando el TAT-8 llegue a la superficie, el cable se cortará, se enrollará de manera cuidadosa y se almacenará en los tanques del buque Maasvliet. Tal como detalló Wired, los repetidores (dispositivos que amplifican la señal óptica en largas distancias) se deben extraer por separado, ya que pueden superar los 400 kilos (882 libras). Al respecto, el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido reveló en un informe que retirar conexiones fuera de servicio no genera un impacto significativo en el entorno marino.

Además, se destacó que los materiales recuperados de los tendidos mantienen valor industrial incluso tras permanecer décadas bajo el océano. Empresas como Mertech Marine se encargan del procesamiento y reciclaje para reutilizar el acero y el cobre de gran pureza en diversas industrias. En cambio, el polietileno se transforma en pellets para fabricar productos plásticos no alimentarios.