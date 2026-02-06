HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia fortalece su relación bilateral con este país de América Latina y estaría dispuesta a compartir su tecnología nuclear

El país euroasiático y un país latinoamericano también buscan potenciar su alianza a través de proyectos conjuntos en inteligencia artificial, digitalización de servicios y nuevas cadenas logísticas.

Rusi estaría dispuesta a compartir su tecnología nuclear con Brasil.
Rusi estaría dispuesta a compartir su tecnología nuclear con Brasil. | Chat GPT LR/Reliance Foundry

Rusia dio un paso importante para reforzar su relación bilateral con Brasil, tras mostrar su disposición para compartir sus avances en el desarrollo de tecnologías nucleares con fines pacíficos. Esta afirmación fue hecha por el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante un reciente encuentro con el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

Además, Moscú expresó su interés en ampliar la cooperación con el gigante sudamericano en áreas clave como la implementación de inteligencia artificial, la digitalización de los servicios públicos y las soluciones automatizadas para los ciudadanos en diversos sectores. Esta iniciativa se realizó en el contexto de la octava reunión de la Comisión de Alto Nivel para la Cooperación entre ambos países.

"Para la realización exitosa de nuestros planes comunes, es necesario aumentar los pagos recíprocos en monedas nacionales, desarrollar la interacción bancaria directa, utilizar de manera más activa una arquitectura de pagos y liquidaciones independiente, formar corredores de transporte modernos y crear nuevas cadenas logísticas de producción. En ello reside la garantía de un avance conjunto exitoso", indicó Mishustin.

Una alianza económica sólida

La delegación rusa resaltó que la visita al país sudamericano se realiza por encargo del presidente Vladímir Putin. "Él ha subrayado que Rusia y Brasil, que estuvieron en los orígenes de la creación de los BRICS, son aliados coherentes y afines en lo que respecta a la formación de un orden mundial verdaderamente justo y multipolar", dijo Mishustin.

El primer ministro destacó que la cooperación bilateral sigue avanzando de forma constante y se ve enriquecida por nuevos proyectos en diferentes áreas. También subrayó que ambos países colaboran de manera activa en los sectores comercial y económico. El país sudamericano, según él, es el principal socio económico de el Kremlin en América Latina, pues representa casi la mitad del comercio total de bienes con la región.

Además, la nación brasileña tiene un papel destacado en el mercado ruso como proveedor de carne y café. En cuanto a las importaciones, Moscú cubre alrededor de una cuarta parte de las necesidades de la nación sudamericana en fertilizantes minerales. "Esta cooperación mutuamente beneficiosa nos permite aportar conjuntamente una contribución significativa a la garantía de la seguridad alimentaria", enfatizó.

Planifican nuevas iniciativas de cooperación global

Los cambios estructurales en la economía global, el rápido avance de las tecnologías modernas y el proceso de digitalización a nivel mundial brindan nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación entre los dos países.

"Los jefes de nuestros Estados han presentado la iniciativa de crear una alianza tecnológica con el fin de acelerar la puesta en marcha de proyectos conjuntos, a largo plazo y de alta intensidad científica. Mucho ya se ha hecho en el camino hacia este objetivo", declaró el premier ruso.

La declaración conjunta concluyó con el acuerdo de celebrar la IX Reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación en Moscú, en una fecha que será determinada a través de canales diplomáticos. Además, se sugirió que la siguiente reunión de la comisión intergubernamental, relacionada con la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica, se lleve a cabo en los próximos meses.

¿A qué otros acuerdos llegaron Rusia y Brasil?

  • Pagos y agenda financiera: intercambio de experiencias y compartición de información sobre los instrumentos de pago modernos dentro del ámbito BRICS, así como el apoyo al fortalecimiento del diálogo en temas financieros y la conexión entre los bancos centrales.
  • Aduanas y facilitación del comercio: reconocimiento del nivel de cooperación entre las autoridades aduaneras, con un enfoque en el aumento del comercio bilateral, la seguridad y la legalidad.
  • Industria y fertilizantes: énfasis en el potencial de colaboración industrial, especialmente en el sector químico, con inversiones orientadas al desarrollo de la producción de fertilizantes minerales y su infraestructura logística y de distribución.
  • Otros sectores: interés por la cooperación en las industrias farmacéutica y médico-hospitalaria, la construcción naval, las tecnologías industriales digitales y la ciberseguridad, además de reforzar la colaboración en agricultura, con un enfoque en la integración de sistemas de información sanitaria y la cooperación científica.
