Rusia dio un paso importante para reforzar su relación bilateral con Brasil, tras mostrar su disposición para compartir sus avances en el desarrollo de tecnologías nucleares con fines pacíficos. Esta afirmación fue hecha por el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante un reciente encuentro con el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

Además, Moscú expresó su interés en ampliar la cooperación con el gigante sudamericano en áreas clave como la implementación de inteligencia artificial, la digitalización de los servicios públicos y las soluciones automatizadas para los ciudadanos en diversos sectores. Esta iniciativa se realizó en el contexto de la octava reunión de la Comisión de Alto Nivel para la Cooperación entre ambos países.

TE RECOMENDAMOS PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

"Para la realización exitosa de nuestros planes comunes, es necesario aumentar los pagos recíprocos en monedas nacionales, desarrollar la interacción bancaria directa, utilizar de manera más activa una arquitectura de pagos y liquidaciones independiente, formar corredores de transporte modernos y crear nuevas cadenas logísticas de producción. En ello reside la garantía de un avance conjunto exitoso", indicó Mishustin.

PUEDES VER: China intensifica tensiones con un país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

Una alianza económica sólida

La delegación rusa resaltó que la visita al país sudamericano se realiza por encargo del presidente Vladímir Putin. "Él ha subrayado que Rusia y Brasil, que estuvieron en los orígenes de la creación de los BRICS, son aliados coherentes y afines en lo que respecta a la formación de un orden mundial verdaderamente justo y multipolar", dijo Mishustin.

El primer ministro destacó que la cooperación bilateral sigue avanzando de forma constante y se ve enriquecida por nuevos proyectos en diferentes áreas. También subrayó que ambos países colaboran de manera activa en los sectores comercial y económico. El país sudamericano, según él, es el principal socio económico de el Kremlin en América Latina, pues representa casi la mitad del comercio total de bienes con la región.

Además, la nación brasileña tiene un papel destacado en el mercado ruso como proveedor de carne y café. En cuanto a las importaciones, Moscú cubre alrededor de una cuarta parte de las necesidades de la nación sudamericana en fertilizantes minerales. "Esta cooperación mutuamente beneficiosa nos permite aportar conjuntamente una contribución significativa a la garantía de la seguridad alimentaria", enfatizó.

PUEDES VER: El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

Planifican nuevas iniciativas de cooperación global

Los cambios estructurales en la economía global, el rápido avance de las tecnologías modernas y el proceso de digitalización a nivel mundial brindan nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación entre los dos países.

"Los jefes de nuestros Estados han presentado la iniciativa de crear una alianza tecnológica con el fin de acelerar la puesta en marcha de proyectos conjuntos, a largo plazo y de alta intensidad científica. Mucho ya se ha hecho en el camino hacia este objetivo", declaró el premier ruso.

La declaración conjunta concluyó con el acuerdo de celebrar la IX Reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación en Moscú, en una fecha que será determinada a través de canales diplomáticos. Además, se sugirió que la siguiente reunión de la comisión intergubernamental, relacionada con la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica, se lleve a cabo en los próximos meses.

¿A qué otros acuerdos llegaron Rusia y Brasil?