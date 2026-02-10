HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Este país de América Latina busca romper récord con uno de los 'ríos artificiales' más grandes del mundo para llevar agua a sus zonas secas

Este “río artificial” busca también potenciar la economía de ese país en la región y atender a más de 12 millones de personas vulnerables ante sequías prolongadas.

A pesar de que este país de América Latina posee vastas reservas de agua, su distribución geográfica resulta profundamente desigual.
A pesar de que este país de América Latina posee vastas reservas de agua, su distribución geográfica resulta profundamente desigual. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

Una nación de América Latina impulsa una de las obras de infraestructura hídrica más ambiciosas en la región, según Click Petroleo e Gas. Esta iniciativa establece un sistema de canales y trasvases para dirigir sus recursos hacia las zonas áridas del Nordeste. Con este despliegue, el gobierno busca asegurar el suministro de agua potable, fortalecer la seguridad y dinamizar la economía en regiones golpeadas por la escasez extrema.

La intervención avanza de forma progresiva frente a diversos obstáculos técnicos, ambientales y financieros. Las autoridades califican este proyecto como una pieza "clave para mitigar los efectos de la escasez de agua en los estados del Nordeste", donde la falta de lluvias constantes ha frenado el desarrollo agrícola por décadas. Actualmente, la expansión de los trabajos mantiene el enfoque en proteger a millones de ciudadanos vulnerables ante las sequías prolongadas.

¿Cuál es el país que busca crear un “río artificial” para abastecer zonas secas?

Brasil lidera el Projeto de Integração do Rio São Francisco, una obra monumental que busca mitigar la sequía extrema en el Nordeste del país. Esta iniciativa del Ministerio del Desarrollo Regional consiste en el desvío estratégico de caudales desde su río hacia diversas cuencas del norte. El objetivo central es el abastecimiento de zonas con un clima semiárido, donde la irregularidad de las precipitaciones impide un acceso estable al recurso hídrico para millones de personas.

A pesar de que el gigante sudamericano posee vastas reservas de agua, su distribución geográfica resulta profundamente desigual. El gobierno federal impulsa este "río artificial" como una solución de ingeniería a gran escala para corregir dicha asimetría territorial. Bajo esta premisa, la idea se consolida como la principal herramienta para el "desarrollo regional" y la seguridad hídrica en comunidades que, históricamente, enfrentan limitaciones críticas por la escasez de lluvias.

El plan brasileño para tener agua

La obra, con antecedentes históricos y un inicio formal de construcción en 2007, consiste en una vasta red de canales y estaciones de bombeo. Esta iniciativa destaca como una de las intervenciones de ingeniería en recursos hídricos más significativas del país sudamericano.

La estructura del sistema se divide principalmente en el Eje Norte y el Eje Leste, infraestructuras que recorren cientos de kilómetros a través de los estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará y Rio Grande do Norte. El propósito central de esta red es garantizar el suministro de agua para el consumo humano, la actividad industrial y el riego agrícola. De este modo, el proyecto ataca directamente la vulnerabilidad de las zonas que sufren periodos de sequía extrema y prolongada.

Este sistema de transposición funciona como una infraestructura de resiliencia climática que beneficia a más de 12 millones de personas en la región. Además de potenciar el desarrollo económico, el programa asegura la estabilidad hídrica frente a los desafíos ambientales actuales. La magnitud de la obra queda clara al ser catalogada oficialmente como "una de las mayores intervenciones de ingeniería en recursos hídricos en Brasil".

¿Qué es el Cinturón Hídrico de Ceará?

El Cinturão das Águas constituye una infraestructura estratégica vinculada al río São Francisco. Su función principal es la redistribución y gestión del recurso clave que ingresa al estado de Ceará a través del Eje Norte. El proyecto dirige el caudal hacia las cuencas locales más relevantes, lo que permite una expansión significativa en la capacidad de suministro para regiones que enfrentan limitaciones históricas en sus fuentes de agua.

La obra abarca 145,3 km en su etapa inicial mediante canales, sifones y túneles que enlazan la represa de Jati con la zona del Cariri. Esta infraestructura se establece como un pilar fundamental de la "seguridad hídrica en la región", con un orden de prioridad que favorece el consumo humano antes que las actividades industriales, agrícolas o turísticas. Al conectar puntos de captación críticos con los centros de mayor densidad poblacional y económica, el Cinturón garantiza la estabilidad del abastecimiento estatal.

