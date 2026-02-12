Corea del Sur le quita terreno al océano con una megacontrucción que divide el mar de la tierra y es visible desde el espacio

Corea del Sur destaca en el mundo por grandes proyectos de infraestructura capaces de modificar territorios completos. En su costa suroeste, un muro marítimo transformó la interacción histórica entre tierra y mar, integrando control hidráulico y planificación territorial a gran escala.

La construcción no se limita a un logro de ingeniería aislado. La obra representa un proceso iniciado décadas atrás, con efectos económicos, políticos y ambientales que siguen generando análisis sobre el alcance de las intervenciones humanas.

¿Cómo Corea del Sur logró construir un muro de 33 km visible desde el espacio?

El Malecón de Saemangeum culminó en 2010 como la barrera marítima más larga del mundo, con 33,9 kilómetros. La estructura separa el mar Amarillo de un extenso territorio antes dominado por mareas, estuarios y marismas naturales, sustituyendo una línea costera irregular de más de 100 km por un frente rectilíneo artificial.

Su construcción se desarrolló en un entorno marino complejo, con corrientes intensas y profundidades que superan los 50 metros en algunos tramos. Técnicas de ingeniería avanzadas permitieron instalar compuertas de control hidráulico, garantizando la estabilidad de la obra y regulando el flujo de agua y la salinidad en la nueva costa artificial.

¿Qué territorio ganó Corea del Sur al mar y cómo cambió su ecosistema costero?

El proyecto añadió aproximadamente 400 km² a la península, equivalentes a dos tercios del área del territorio de Seúl. La zona del Malecón se encuentra en la provincia de Jeolla del Norte, abarcando regiones próximas a Gunsan, Buan y Gimje, donde antes existían humedales extensos formados por los ríos Dongjin y Mangyeong.

El cierre del estuario interrumpió la circulación natural y transformó el ecosistema local. Las mareas dejaron de renovar los sedimentos de manera constante, alterando parámetros básicos como la salinidad, la dinámica de sedimentos y el flujo de agua, mientras el territorio pasó a depender de un sistema controlado para usos agrícolas, industriales, residenciales y logísticos.

¿Cuál fue el impacto ambiental del muro y cómo afectó a los humedales y la biodiversidad?

La principal consecuencia ecológica fue la reducción de humedales, hábitat esencial para aves migratorias y especies en peligro de extinción. Antes del cierre, la región funcionaba como área de descanso en rutas entre Asia, Rusia y Alaska, sosteniendo una elevada productividad biológica en peces e invertebrados.

La transformación del ecosistema provocó un cambio en el equilibrio natural. Entornos abiertos gestionados por mareas fueron reemplazados por sistemas más cerrados con menor capacidad de autorregulación. Organizaciones ambientales cuestionaron la evaluación de impacto y continúan estudiándose los efectos a largo plazo sobre la circulación de agua, sedimentos y biodiversidad.