HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     
EN VIVO

José Jerí en la cuerda floja y dádivas de RLA en Puno | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Brasil investiga nexos de Jeffrey Epstein en el país tras revelarse su interés en obtener la ciudadanía

Más de tres millones de archivos difundidos en Estados Unidos incluyen referencias al país sudamericano dentro del caso Jeffrey Epstein.

Epstein discutió la compra de una agencia de modelos brasileña para sus planes. Foto: AFP
Epstein discutió la compra de una agencia de modelos brasileña para sus planes. Foto: AFP

La Fiscalía carioca abrió una investigación ante los posibles vínculos de la red del fallecido pederasta Jeffrey Epstein en el país, tras recibir una denuncia relacionada con el caso. El procedimiento se desarrolla bajo secreto de sumario debido a la "sensibilidad del tema y la necesidad de proteger a las víctimas", según indicó el Ministerio Público Federal en una nota.

La Unidad Nacional de Enfrentamiento del Tráfico Internacional de Personas y del Contrabando de Migrantes (UNTC) asumió la responsabilidad de las diligencias. Este organismo, subordinado al Ministerio Público, “monitorea la difusión de los archivos del caso y permanece atenta a los hechos que involucren a ciudadanos brasileños o que se hayan cometido en Brasil”, de acuerdo con el comunicado oficial.

TE RECOMENDAMOS

¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gobierno de Chile confirmó que enviará a Cuba ayuda humanitaria ante bloqueo de Estados Unidos

lr.pe

¿Por qué Brasil abrió una investigación por los posibles nexos de la red de Jeffrey Epstein en el país?

La decisión se produjo tras la divulgación, el 30 de enero, de más de tres millones de archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El conjunto incluye correos electrónicos, videos e imágenes que exponen contactos del financiero con élites de distintos países y contienen referencias a la nación amazónica.

Parte del material menciona gestiones comerciales y comunicaciones vinculadas con ciudadanos brasileños. Los documentos también aluden a operaciones que podrían tener conexión con el territorio nacional, lo que motivó la revisión del contenido en el ámbito judicial.

El Ministerio Público Federal indicó que el organismo competente realiza seguimiento a la difusión de esos archivos y analiza cualquier elemento que involucre a nacionales o hechos que se hayan producido dentro del país, según consta en la nota oficial.

PUEDES VER: Kim Jong-Un prepara a su hija como sucesora para la presidencia de Corea del Norte

lr.pe

¿Qué revelan los archivos liberados por EE. UU. sobre los vínculos de Epstein con el estado liderado por Lula?

Los documentos difundidos exponen intercambios en los que el magnate manifestó interés por el país sudamericano y por algunas de sus figuras. La prensa local rescató mensajes en los que abordó posibles negocios en territorio paulista.

Según el diario O Globo, en varios correos negoció la compra de una agencia de modelos en el gigante de Sudamérica y así “tener acceso a chicas”. Un asociado le envió un informe con los nombres de tres empresas del sector y recomendaciones sobre la forma de concretar la operación.

El archivo también muestra que en 2009 transfirió 10.000 libras, equivalentes a unos US$ 13.600, para un curso de osteopatía a Reinaldo Avila da Silva, pareja del exministro británico Peter Mandelson, nombrado embajador en Estados Unidos en 2024. En intercambios de mensajes, mencionó a Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro y al empresario Eike Batista. No existe confirmación de contacto directo con ellos. Al menos una mujer brasileña declaró haber sido víctima de la red de tráfico sexual de menores.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez anuncia que "en algún momento" viajará a Estados Unidos luego de reunirse con secretario de Trump en Venezuela

lr.pe

¿Qué muestran los correos sobre el interés de Epstein en obtener la ciudadanía?

En un correo del 5 de octubre de 2011, la empresaria alemana Nicole Junkermann preguntó qué opinaba sobre “obtener la ciudadanía brasileña”. Ese mismo día, el financiero respondió que consideraba la idea “interesante”, aunque añadió: “Las visas pueden ser un problema al viajar a otros países”. Los mensajes no ofrecen mayor contexto sobre ese intercambio.

La documentación también refleja intentos de establecer vínculos con figuras del sector financiero y empresarial. Cualquier extranjero puede registrar un CPF (número de identificación fiscal) en la nación verdeamarela, aunque esta práctica resulta poco habitual para quienes solo buscan visitar el país.

Notas relacionadas
Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, explicará por qué Trump es inocente a cambio de indulto, según abogado

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, explicará por qué Trump es inocente a cambio de indulto, según abogado

LEER MÁS
Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

LEER MÁS
Ghislaine Maxwell se niega a declarar sobre Jeffrey Epstein y afirma que solo testificará si Trump le concede clemencia

Ghislaine Maxwell se niega a declarar sobre Jeffrey Epstein y afirma que solo testificará si Trump le concede clemencia

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los dos únicos países de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026

Los dos únicos países de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026

LEER MÁS
Gobierno de Chile confirmó que enviará a Cuba ayuda humanitaria ante bloqueo de Estados Unidos

Gobierno de Chile confirmó que enviará a Cuba ayuda humanitaria ante bloqueo de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba por unanimidad el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por Delcy Rodríguez

Venezuela aprueba por unanimidad el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por Delcy Rodríguez

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

José Jerí: Congreso logra 78 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Mundo

Asamblea de Venezuela aplaza ley de amnistía y retrasa liberación de presos políticos

Reforma laboral de Milei: ¿qué cambios enfrentan los trabajadores si se aprueba en el Senado?

Chile: usuarios del Metro de Santiago y Tren Nos podrán pagar su boleto con tarjetas bancarias desde este 13 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso logra 78 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Información sobre operativos en estado de emergencia será confidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025