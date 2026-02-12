Epstein discutió la compra de una agencia de modelos brasileña para sus planes. Foto: AFP

La Fiscalía carioca abrió una investigación ante los posibles vínculos de la red del fallecido pederasta Jeffrey Epstein en el país, tras recibir una denuncia relacionada con el caso. El procedimiento se desarrolla bajo secreto de sumario debido a la "sensibilidad del tema y la necesidad de proteger a las víctimas", según indicó el Ministerio Público Federal en una nota.

La Unidad Nacional de Enfrentamiento del Tráfico Internacional de Personas y del Contrabando de Migrantes (UNTC) asumió la responsabilidad de las diligencias. Este organismo, subordinado al Ministerio Público, “monitorea la difusión de los archivos del caso y permanece atenta a los hechos que involucren a ciudadanos brasileños o que se hayan cometido en Brasil”, de acuerdo con el comunicado oficial.

¿Por qué Brasil abrió una investigación por los posibles nexos de la red de Jeffrey Epstein en el país?

La decisión se produjo tras la divulgación, el 30 de enero, de más de tres millones de archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El conjunto incluye correos electrónicos, videos e imágenes que exponen contactos del financiero con élites de distintos países y contienen referencias a la nación amazónica.

Parte del material menciona gestiones comerciales y comunicaciones vinculadas con ciudadanos brasileños. Los documentos también aluden a operaciones que podrían tener conexión con el territorio nacional, lo que motivó la revisión del contenido en el ámbito judicial.

El Ministerio Público Federal indicó que el organismo competente realiza seguimiento a la difusión de esos archivos y analiza cualquier elemento que involucre a nacionales o hechos que se hayan producido dentro del país, según consta en la nota oficial.

¿Qué revelan los archivos liberados por EE. UU. sobre los vínculos de Epstein con el estado liderado por Lula?

Los documentos difundidos exponen intercambios en los que el magnate manifestó interés por el país sudamericano y por algunas de sus figuras. La prensa local rescató mensajes en los que abordó posibles negocios en territorio paulista.

Según el diario O Globo, en varios correos negoció la compra de una agencia de modelos en el gigante de Sudamérica y así “tener acceso a chicas”. Un asociado le envió un informe con los nombres de tres empresas del sector y recomendaciones sobre la forma de concretar la operación.

El archivo también muestra que en 2009 transfirió 10.000 libras, equivalentes a unos US$ 13.600, para un curso de osteopatía a Reinaldo Avila da Silva, pareja del exministro británico Peter Mandelson, nombrado embajador en Estados Unidos en 2024. En intercambios de mensajes, mencionó a Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro y al empresario Eike Batista. No existe confirmación de contacto directo con ellos. Al menos una mujer brasileña declaró haber sido víctima de la red de tráfico sexual de menores.

¿Qué muestran los correos sobre el interés de Epstein en obtener la ciudadanía?

En un correo del 5 de octubre de 2011, la empresaria alemana Nicole Junkermann preguntó qué opinaba sobre “obtener la ciudadanía brasileña”. Ese mismo día, el financiero respondió que consideraba la idea “interesante”, aunque añadió: “Las visas pueden ser un problema al viajar a otros países”. Los mensajes no ofrecen mayor contexto sobre ese intercambio.

La documentación también refleja intentos de establecer vínculos con figuras del sector financiero y empresarial. Cualquier extranjero puede registrar un CPF (número de identificación fiscal) en la nación verdeamarela, aunque esta práctica resulta poco habitual para quienes solo buscan visitar el país.