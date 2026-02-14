HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Más de 200.000 personas se manifiestan en Múnich contra el régimen iraní en plena presión militar de EE. UU.

Reza Pahlavi, opositor e hijo del último sha de Irán, pidió apoyo a Donald Trump para finalizar la República Islámica, en medio de la represión en su país natal.

Los manifestantes se congregaron en una plaza conocida de Múnich, demandando apoyo internacional tras la represión de las protestas en Irán el mes pasado.
Los manifestantes se congregaron en una plaza conocida de Múnich, demandando apoyo internacional tras la represión de las protestas en Irán el mes pasado.

En Alemania, unas 200.000 personas se manifestaron este sábado 14 de febrero contra el régimen de Irán, según informó la Policía local a AFP, en el marco de la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich que reúne hasta el domingo a numerosos líderes mundiales. La movilización tuvo lugar mientras Múnich alberga este foro internacional, convirtiendo la protesta en una de las concentraciones más grandes contra el gobierno persa en Europa en los últimos meses.

Los manifestantes se dirigieron hacia Theresienwiese, una amplia plaza de la ciudad, donde exigieron la caída del régimen del ayatolá Jamenei tras la sangrienta represión de las protestas ocurridas el mes pasado. La Policía había estimado inicialmente la participación en 80.000 personas, pero posteriormente elevó la cifra a unos 200.000 asistentes.

Opositor pide ayuda a Trump

El hijo del último sha de Irán, Reza Pahlavi, instó a Donald Trump a respaldar a su pueblo y consideró que ha llegado el "momento de poner fin a la República Islámica". El pronunciamiento fue realizado durante una rueda de prensa en el marco de la cumbre europea, donde intervino para pedir apoyo internacional frente a la crisis política en su país de origen.

"El pueblo iraní le ha oído a usted decir que la ayuda está en camino y confía en usted. Ayúdelo", dijo el opositor al gobierno de turno en una rueda de prensa al margen del evento. "Es la reivindicación que resuena desde la matanza de mis compatriotas", expresó, quien reside en el exilio en Nueva York, al referirse a la represión en las protestas.

El último viernes, también llamó a mantener las manifestaciones contra el Gobierno iraní, mientras que el mandatario estadounidense declaró a periodistas que un cambio de régimen en Teherán sería "lo mejor que podría pasar". El padre del político persa, Mohammad Reza, gobernó la nación entre 1941 y 1979, cuando fue derrocado tras la instauración de un estado teocrático, lo que lo obligó a exiliarse hasta su muerte en 1980 en Egipto.

Trump mantiene presión en Irán

Tras una violenta represión contra manifestantes que, según organizaciones humanitarias, dejó miles de víctimas, el gobierno religioso recuperó el control. En ese contexto, el príncipe heredero de 65 años afirmó que está dispuesto a liderar una transición política en el país, del que partió al exilio cuando era adolescente.

En medio de la indignación internacional por estos hechos, el mandamás de la Casa Blanca llegó a afirmar a los iraníes que "la ayuda está en camino", lo que generó especulaciones sobre una posible intervención militar.

Sin embargo, ante los pedidos de moderación formulados por Arabia Saudita, Omán y Qatar, aliados regionales de Washington, el republicano moderó su discurso y descartó un ataque inmediato; no obstante, mantiene presencia militar en la región con un portaaviones, además del despliegue de una segunda embarcación de combate.

