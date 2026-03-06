Darinka Ramírez reaccionó a las críticas que recibió tras usar un excesivo filtro en el video donde presentó por primera vez al padre de su segunda bebé, el empresario constructor Sebastián Gonzales Guevara, en un video de TikTok.

En el podcast ‘Q’ Bochinche’ compartieron imágenes recientes en las que el novio de la modelo aparece junto a ella y la hija que Darinka tiene con Jefferson Farfán, pero al natural. Esto generó la extrañeza del conductor ‘Samu’ quien afirmó que no reconocía al empresario.

‘Recién lo veo con paciencia. La vez pasada, cuando ella lo presentó en sus historias de Instagram, le puso más filtro al pata que ni lo reconozco ahora que está sin filtro. Es otro, me está poniendo otro, porque el que salió ese día estaba lleno de filtro, así que no vale’, sostuvo con ironía el conductor.

Darinka Ramírez defiende al padre de su segunda bebé por filtro en su video

Darinka Ramírez decidió responder a esas críticas y escribió directamente a la cuenta oficial de Samuel Suárez en ‘Instarándula’, donde explicó que utilizó filtro cuando presentó por primera vez a su novio, Sebastián Gonzales, porque ella no se veía bien.

‘Jaja. Yo estaba demacrada, pues, Samu, por eso el filtro. Mi cholito, yo lo veo bien, ok’, contestó la modelo, quien tomó con gracia la crítica. El mensaje fue compartido por el presentador en sus historias y adjuntando su respuesta. ‘Darinka, ¿quiénes somos nosotros para juzgar tus gustos, amiga? jajaja’, escribió el presentador de ‘Q’ Bochinche’, podcast del canal de YouTube de María Pía.

¿Quién es Sebastián Gonzales, el novio de Darinka Ramírez?

Según un informe de ‘Magaly TV: la firme’ Sebastián Gonzales es un empresario peruano dedicado a la construcción, así como a la comercialización de productos de ferretería, artículos de limpieza, uniformes y plásticos.

Días atrás, Darinka Ramírez afirmó que su pareja quiere mucho a su hija que tiene en común con Jefferson Farfán y que él la apoyaría en cualquier proceso legal que enfrente con el exfutbolista, sobre todo por la demanda de tenencia compartida del menor que pide el conductor de ‘Enfocados’.