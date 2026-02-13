HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Canciller alemán afirma que el orden mundial ya no "existe" y ni siquiera EE. UU. podrá “actuar solo”

Friedrich Merz señaló que conversó con el presidente Macron sobre la disuasión nuclear en Europa, ante preocupaciones por la posible pérdida del respaldo nuclear de EE. UU.

Merz resalta la importancia de la OTAN y la cooperación en la alianza es crucial para enfrentar los desafíos globales
Merz resalta la importancia de la OTAN y la cooperación en la alianza es crucial para enfrentar los desafíos globales

En su discurso inaugural en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), Friedrich Merz señaló que el orden mundial “ya no existe”. En ese sentido, el canciller alemán advirtió que las crecientes tensiones y conflictos internacionales, como la invasión rusa de Ucrania, marcan el inicio de una nueva era.

En lugar de mantener un enfoque optimista, el político europeo sostuvo que debemos "expresarlo en términos aún más duros" y subrayó que el viejo continente ha regresado de una "vacación histórica", enfrentándose ahora a una era dominada por la política de grandes potencias.

Merz también destacó la importancia de la OTAN en este contexto de rivalidad global. Afirmó que, aunque potencia americana ha sido un líder mundial, en la actualidad "ni siquiera EE. UU. será lo suficientemente poderoso como para actuar solo".

Asimismo, subrayó que la cooperación dentro de la alianza atlántica sigue siendo esencial, pues ningún país, por fuerte que sea, podrá hacer frente a los desafíos globales de manera aislada en este nueva estructura global.

La OTAN es una ventaja tanto para Europa como para EE. UU.

El político alemán resaltó que formar parte de la coalición transatlántica no solo es una ventaja estratégica para los europeos, sino también para la nación gobernada por Donald Trump. Explicó que el ente ha sido un pilar de estabilidad durante generaciones, gracias a la confianza mutua entre los aliados, y que el fortalecimiento de esta relación es clave para mantener la seguridad y estabilidad en un mundo donde las tensiones están en aumento.

"Queridos amigos, ser parte de la OTAN no es solo la ventaja competitiva de Europa. También es la ventaja competitiva de Estados Unidos. Así que reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte", dijo el diplomático, cambiando su discurso al inglés para dirigirse directamente a Washington.

Alemania en conversaciones con Francia sobre su poder nuclear

En otro aspecto de su mensaje, el dirigente teutón reveló que ha "abierto conversaciones confidenciales con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el asunto de la disuasión nuclear europea". Esta discusión se ha intensificado en los últimos meses debido a la creciente preocupación de que, en el futuro, Europa pueda quedar sin el respaldo de la protección nuclear estadounidense.

En este contexto, la posibilidad de extender la disuasión nuclear francesa a otros países europeos ha cobrado relevancia. Además, Macron, cuyo país posee la bomba atómica, al igual que el Reino Unido, tiene previsto pronunciar un discurso en las próximas semanas sobre la doctrina de la disuasión nuclear francesa.

