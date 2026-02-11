Irán acepta someterse a “inspecciones” para demostrar que su programa nuclear es pacífico en medio de las negociaciones con EE. UU.

Irán se ofrece a someterse a "todo tipo de inspecciones" para comprobar que su programa nuclear es pacífico. | Foto: AFP

Irán afirmó estar dispuesto a someterse a “todo tipo de inspecciones” para demostrar que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos, en medio de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos para reactivar un acuerdo sobre su actividad atómica. El anuncio fue realizado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante los actos por el 47.º aniversario de la Revolución Islámica.

El mandatario aseguró que su país no busca desarrollar armas nucleares y reiteró que Teherán no cederá ante lo que considera “exigencias excesivas” de Washington, aunque afirmó que continuará el diálogo diplomático. Las conversaciones entre ambas partes se retomaron la semana pasada en Omán, tras un periodo de fuerte escalada militar en la región.

Irán defiende programa nuclear

Pezeshkian sostuvo que Irán solo está dispuesto a negociar sobre su programa nuclear y reafirmó el derecho de su país a enriquecer uranio como parte de un proyecto con fines civiles. Desde Teherán, el gobierno insiste en que cualquier acuerdo debe centrarse únicamente en el ámbito nuclear.

En cambio, Estados Unidos busca ampliar la agenda para incluir el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados regionales como Hamás, Hezbolá, los hutíes de Yemen y las milicias chiitas en Irak, lo que sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones.

EE. UU. evalúa presionar más a Irán

El jefe de la Casa Blanca advirtió que podría aumentar la presión militar sobre el régimen de los ayatolás si no se alcanza un acuerdo, e incluso evalúa enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio. El republicano afirmó que Teherán debe renunciar tanto a sus ambiciones nucleares como a su programa de misiles para lograr un pacto duradero.

Este miércoles, el mandatario estadounidense recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien busca que Washington endurezca su postura frente a Irán. "Bibi" pretende que las negociaciones incluyan explícitamente el desmantelamiento del arsenal de misiles iraní, además del control de su programa nuclear.

Tensiones internas y contexto político en Teherán

El anuncio de Pezeshkian se produjo durante un acto masivo en la plaza Azadi, en Teherán, conmemorando la Revolución Islámica de 1979, en un contexto de creciente tensión interna. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad tras las recientes protestas contra el régimen.

Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 6,984 personas, entre ellas 6,490 manifestantes, murieron como parte de la represión de las autoridades en las protestas de enero. Además, la mencionada institución señala que más de 52,200 personas fueron detenidas. Entre los arrestados figuran figuras del movimiento reformista que respaldaron la campaña electoral de Pezeshkian en 2024.