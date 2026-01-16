Un país europeo destaca por tener activos que superan los US$15 billones, aunque no es el mayor prestamista. | Foto: composición LR/IA

Un país europeo destaca por tener activos que superan los US$15 billones, aunque no es el mayor prestamista. | Foto: composición LR/IA

Bloomberg reveló que Alemania es el principal acreedor a nivel mundial, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). La potencia europea registra la mejor evaluación dentro de la Posición de Inversión Internacional Neta (NIIP), ya que acumula más de US$15 billones en activos, mientras que sus pasivos ascienden a US$11 billones.

En términos netos, la economía alemana ostenta el mayor excedente de ahorro. Le siguen cuatro países asiáticos. Por otro lado, la asociación empresarial mundial de instituciones financieras expuso que Estados Unidos es el deudor más grande del mundo, a pesar de su protagonismo como fuente de financiamiento.

Ranking de los principales prestamistas a nivel mundial

El Instituto de Finanzas Internacionales señaló que, además de Alemania, Japón y China contribuyen al ahorro del sistema global a través de sus bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y entidades gubernamentales. Los gigantes asiáticos tienen una posición neta por encima de US$3,4 billones.

País Activos Pasivos Posición neta Alemania US$15 billones US$11,3 billones US$3,6 billones Japón US$10,9 billones US$7,4 billones US$3,5 billones China US$10,5 billones US$7,1 billones US$3,4 billones Hong Kong US$6,9 billones US$4,8 billones US$2,1 billones Emiratos Árabes Unidos US$2,2 billones US$0,3 billones US$1,8 billones Noruega US$2,8 billones US$1 billón US$1,7 billones Suiza US$6 billones US$4,9 billones US$1,1 billones Corea del Sur US$2,5 billones US$1,5 billones US$1 billones Catar US$1,1 billones US$0,2 billones US$0,9 billones Estados Unidos US$37,4 billones US$62,8 billones US$25,4 billones

El IIF indicó que, cuando un país presenta un resultado neto positivo, significa que el capital que se presta no proviene de un único fondo de ahorro, ya sea público o privado. En realidad, se trata del excedente de ahorro total de la economía que supera la inversión interna acumulada a lo largo del tiempo.

A nivel regional, tres países de América Latina aparecen en el ranking de los principales deudores a nivel mundial. Brasil es la economía con la peor Posición de Inversión Internacional Neta, con -US$0,9 billones. Le siguen México (-US$0,6 billones) y Chile (-US$0,06 billones).

Los gobiernos de Latinoamérica más endeudados: no es Argentina ni Venezuela

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló que Guatemala alcanzó en 2024 la menor proporción de deuda pública bruta en relación con su economía, que se sitúa en 26,4% de su Producto Interno Bruto. Este porcentaje representa una disminución respecto al 27,2% registrado en el año anterior, lo que indica una mejora en la gestión fiscal del país.

Argentina: 83,2% Brasil: 76,1% Ecuador: 61,7% Colombia: 61,6% Panamá: 61,5% Costa Rica: 59,8% Uruguay: 53,7% América Latina: 51,2% El Salvador: 51% Honduras: 47,9% República Dominicana: 46,2% México: 45,5% Chile: 41,7% Nicaragua: 36,9% Perú: 29,6% Guatemala: 26,4%

Por otro lado, la comisión destacó el desempeño de Guyana, un país que no pertenece a Latinoamérica, al registrar el nivel más bajo de endeudamiento público en el Caribe. Este avance se debe a una reducción constante de su proporción de deuda desde 2022, impulsada por un notable crecimiento del producto interno bruto.