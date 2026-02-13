HOYSuscripcion LR Focus

Trump envía segundo portaaviones a Oriente Próximo en medio de tensiones con Irán sobre su programa nuclear

Los movimientos militares del presidente estadounidense se producen tras haber amenazado con consecuencias "muy traumáticas" para Teherán si no se llega a un acuerdo respecto a su programa nuclear.

Trump ejerce presión sobre el régimen iraní.
Trump ejerce presión sobre el régimen iraní. | Composición LR

Estados Unidos enviará el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, a Oriente Medio para reforzar el despliegue militar que mantiene en la región desde enero. No obstante, no se sabe si se ha alcanzado un acuerdo con Irán para discutir; por otro lado, Trump anticipó que el pacto no está tan cercano, pues ayer aseguró que "será muy traumático" si no se logra un entendimiento.

Mientras tanto, hace una semana, emisarios norteamericanos e iraníes mantuvieron su primer encuentro indirecto para disminuir las tensiones. Washington busca eliminar el arsenal de misiles balísticos del régimen de Ali Jamenei, pero desde el frente iraní prefieren limitar el intercambio a su plan nuclear, aunque no descartan avanzar a otros temas si los diálogos tienen éxito.

Turquía, que actúa como principal intermediario entre ambas naciones, indicó que desde EE.UU. estarían "dispuestos a tolerar" el enriquecimiento de uranio iraní "dentro de los márgenes establecidos", tal como mencionó Hakan Fidan, su ministro de Exteriores.

PUEDES VER: Zar de la frontera de la administración Trump anuncia fin de la ofensiva migratoria en Minnesota

lr.pe

Irán se prepara para un eventual ataque

Según un análisis satelital del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional (ISIS), con sede en EE.UU., el régimen de Irán se estaría preparando para un bombardeo u operación terrestre y ha reforzado la seguridad de sus instalaciones nucleares."

Mediante imágenes, se muestra el reforzamiento de las entradas de dos túneles en el monte Pickaxe, donde se cree que Teherán protegería el uranio enriquecido que escondió durante la guerra de doce días con Israel, en la que EE. UU. participó con bombardeos. En Natanz, otra planta dañada durante los ataques, se construyó una carpa en la entrada para evitar que los satélites capturen imágenes de las actividades en la zona.

PUEDES VER: Al menos 21 muertos tras naufragio de embarcación en el Río Nilo, al norte de Sudán

lr.pe

Presión desde el ámbito económico

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reveló que Washington también estaría ejerciendo presión sobre Irán en el ámbito económico. "Lo que hemos hecho es generar una escasez de dólares en el país. Tuvo una rápida, y diría yo, gran culminación en diciembre", aseguró.

El funcionario avivó las teorías del régimen, que acusaron a naciones extranjeras de estar detrás de las protestas antigobierno del mes pasado. "El banco central tuvo que imprimir dinero, la moneda iraní entró en caída libre, la inflación se disparó y, por lo tanto, hemos visto al pueblo en las calles".

Según el observatorio de derechos humanos Hrana, 7.000 personas perdieron la vida tras la represión a las demandas sociales, y se continúa investigando el fallecimiento de otras 11.000.

