Mundo

Estados Unidos destruye otra presunta "narcoembarcación" en el Caribe: 3 personas murieron en la operación

Este es el cuarto ataque militar público que ha realizado Estados Unidos en lo que va de 2026.

EE. UU. informó que interceptó y destruyó una embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe.
Este viernes 13 de febrero, el Comando Sur de los EE. UU. reveló que la escuadra estadounidense desplegada en el Caribe interceptó y erradicó a una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico, la cual habría estado abordada por "tres narcoterroristas", que "murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", agregaron a través de su cuenta en X (antes Twitter).

De acuerdo con el conteo de CNN, desde septiembre de 2025, Estados Unidos realizó operaciones similares en el Caribe y el Pacífico que dio como resultado a más de 35 embarcaciones bombardeadas y al menos 124 muertos.

PUEDES VER: Donald Trump revoca política ambiental clave en EE. UU. y debilita la lucha contra el cambio climático

Una tarea de la Operación Lanza del Sur

Bajo la dirección del general Francis L. Donovan, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el "ataque cinético letal" realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear pudo destruir un navío presuntamente operado por miembros de "Organizaciones Terroristas Designadas".

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico", se lee en la publicación, citada por el Departamento de Guerra de Pete Hegseth, sin especificar un lugar exacto de donde ocurrió esta operación.

Estas acciones militares comenzaron el 2 de septiembre de 2025, cuando se realizó el primer ataque, como parte de un despliegue realizado por el Gobierno de Donald Trump, que califica a estos muertos como “combatientes ilegales”, para frenar el flujo de narcóticos ilícitos hacia Estados Unidos.

PUEDES VER: Dos buques de guerra estadounidenses asignados al Caribe chocaron durante reabastecimiento de combustible

Ataques postMaduro

El despliegue de navíos y aeronaves militares en el Caribe fue el preludio de la intervención del 3 de enero, en la que fuerzas de EE. UU. detuvieron a Nicolás Maduro en Venezuela. Tras su captura en la capital venezolana, el exmandatario fue trasladado de inmediato a una cárcel federal en Nueva York para iniciar su proceso judicial.

Pese a que la administración de Trump ya reconoció oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta interina del país caribeño, las operaciones en aguas internacionales, en el Caribe y Pacífico, no se han detenido, especialmente cerca de las costas venezolanas.

No obstante, el Gobierno estadounidense mantiene un estricto hermetismo sobre los resultados de estas incursiones. Hasta la fecha, no se han presentado pruebas públicas ni registros detallados de los cargamentos de droga incautados, lo que mantiene la opacidad sobre la justificación técnica de los ataques actuales.

